Jeune fille morte à l’échangeur : le petit ami de la victime et le petit frère tueur-violeur aux arrêts !

Moins de 48h après la découverte macabre mardi, du corps de Dorothée Michelle Ngoua (18 ans), retrouvée morte et dénudée sous l’échangeur de l’ancienne RTG au quartier Sotega de Libreville, l’enquête a avancé à grands pas. L’auteur du meurtre ne serait autre que le petit frère du petit ami de la victime qui l’aurait violé même après sa chute de l’échangeur. Il aurait profité de la complicité de son grand-frère dans cette affaire sordide.

La police judiciaire gabonaise vient de mettre aux arrêts les deux présumés auteurs du meurtre d’une jeune fille gabonaise au quartier Sotega commis dans la nuit de lundi à mardi. Il s’agit de Chris Anderson Nounamou (17 ans, petit-ami de la victime) et de Herwann Siadous (16 ans, petit frère). Ce dernier aurait toute la nuit du drame, essayé d’avoir des rapports sexuels avec la victime après son grand frère malgré les refus de la victime.

La jeune fille retrouvée morte mardi à Libreville

Les deux frères arrêtés au lendemain du meurtre, sont rapidement passés aux aveux. Ils ont ce jeudi reconnus les faits dans les locaux de la police. Chris Anderson Nounamou at bien invité Dorothée Michelle Ngoua, sa petite amie cette nuit-là aà leur domicile familial situé dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise Après avoir couché avec elle, son petit-frère a lui aussi exprimé l’envie de faire de même. Ce qu’aurait refusé le petit ami et grand frère de l’assassin présumé.

« Pendant que mon grand frère dormait, j’ai proposé à la fille d’aller à la terrasse de la maison boire une bière. C’est à ce moment que j’ai commencé à la tripoter et à demander à faire l’amour avec elle. Ce qu’elle a refusé et a demandé à rentrer chez elle. Il était 3 heures du matin », a déclaré hier devant la presse Herwann Siadous, élève en classe de 3e dans un lycée de Port-Gentil. Le jeune homme était en vacances chez ses parents à Libreville.

Le petit-frère violeur relatant les faits

« C’est pendant que je l’accompagnais, en passant sous les arbres à l’échangeur de l’ancienne RTG, que je l’ai bloquée, l’ai embrassée et j’ai commencé à la déshabiller. Elle a refusé et j’ai insisté jusqu’à ce qu’elle tombe le visage sur le caillou », relate avec un sang froid sans pareille le présumé violeur. « J’ai vu qu’elle était

dans les pommes et je lui ai fait l’amour dans cet état. Une fois fini, je suis rentré chez moi en la laissant inerte là », a-t-il ajouté.

C’est pour avoir fermé les yeux sur les agissements de son petit frère que le petit-ami élève en classe de terminale au collège Ntchoréré de Libreville, est inquiété dans cette affaire de meurtre doublé de viol. Le petit-frère violeur risque gros dans cette affaire au regard des preuves contre lui. Les deux adolescents devraient être présentés dans les prochaines heures devant le parquet de Libreville qui statuera sur sort judicaire avant leur procès.