On en sait désormais un peu plus sur l’incident diplomatique survenu le 18 janvier à la résidence présumée du président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Selon les conclusions de l’enquête dévoilées ce samedi par les autorités gabonaises, le haut diplomate angolais en poste à Libreville aurait littéralement menti sur cette sombre affaire d’intrusion à sa résidence.

Gilberto Da Piedade Verrissimo, le président de la Commission de la CEEAC en poste à Libreville, aurait-il délibérément cherché à amplifier les tensions entre son pays, l’Angola, et le Gabon ? Oui, à en croire les conclusions de l’enquête ouverte à la suite de l’agression présumée qu’il aurait subie le 18 janvier par l’intrusion de cinq individus armés à sa résidence. L’enquête a révélé qu’il ne s’agissait que de 3 personnes.

Gilberto Da Piedade Verrissimo a menti sur toute la ligne

Selon le communiqué du ministère gabonais de l’Intérieur daté de ce 27 janvier, le diplomate angolais n’était même pas sur le territoire gabonais au moment des faits. Pire, il avait résilié le bail de ce logement le 30 novembre dernier, prenant effet au 5 janvier. Le communiqué insiste sur le fait qu’au lieu d’une agression, il s’agissait plutôt de l’arrivée sur les lieux du propriétaire accompagné de deux membres de sa garde rapprochée, venus constater la libération de la résidence par l’ancien occupant, à savoir Monsieur Gilberto Da Piedade Verrissimo.

Le communiqué ajoute également : "S’agissant du caractère officiel de cette résidence, l’enquête a démontré, à la lumière du contrat de bail courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, couplé à la lettre de résiliation de l’ambassadeur, qu’elle ne l’était plus". En clai, le président de la Commission de la CEEAC n’y étant plus domicilié, résidant désormais dans un appartement du centre-ville de la capitale gabonaise. Alors, pourquoi avoir déclenché un tel remue-ménage qui a frôlé l’incident diplomatique entre les deux pays ?

Pour plus, martèlent les autorités gabonaises, "depuis sa prise de fonction, l’ambassadeur Da Piedade Verrissimo ne s’est jamais soumis à l’obligation de notifier son lieu de résidence au Ministère des Affaires Étrangères, conforme aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques". Toute chose qui soulève de véritables interrogations sur l’attitude peu scrupuleuse du diplomate angolais dans notre pays.

Et le gouvernement gabonais de conclure : « tout en s’indignant des allégations peu crédibles tendant à ternir l’image du Gabon et de ses Forces de Défense et de Sécurité, réaffirme son engagement à respecter scrupuleusement toutes ses obligations internationales et communautaires en matière de protection des diplomates, des Missions diplomatiques et Organisations Internationales accrédités sur son territoire ».