Libreville, le
lundi 2 février 2026
    Gabon : Attaqué par un hippopotame et son petit, un pêcheur échappe de justesse à la mort

    Publié le 2 février 2026 à 13h38min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Gabon : Attaqué par un hippopotame et son petit, un pêcheur échappe de justesse à la mort © 2026 D.R./Info241
    Grosse frayeur et miracle ce samedi au lac Zilé dans le Moyen-Ogooué (centre du Gabon). Rodrigue Nseme, un pêcheur expérimenté de 60 ans, a véritablement vu la mort de très près de Lambaréné. Alors qu’il regagnait la rive, son embarcation a été violemment chargée par un hippopotame protégeant son petit. Grièvement blessé, le sexagénaire a survécu à cette rencontre qui aurait pu lui être fatale.

    C’est une matinée dont il se souviendra sans doute pour le restant de ses jours. Rodrigue Nseme, pêcheur professionnel bien connu dans la localité avec une quinzaine d’années d’expérience au compteur, revenait d’une nuit de labeur sur le fleuve Ogooué. Alors qu’il naviguait paisiblement sur les eaux du lac Zilé, la routine a viré au cauchemar.

    Une charge d’une violence inouïe

    Selon les témoignages rapportés par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le drame s’est noué en une fraction de seconde. Sans crier gare, un hippopotame, rendu particulièrement agressif par la présence de son petit à ses côtés, a foncé sur la pirogue. Le choc a été si violent que la frêle embarcation a immédiatement chaviré, projetant son occupant dans les eaux troubles.

    Le miraculé se remettant de ses blessures

    Une fois immergé, le pêcheur s’est retrouvé à la merci du mastodonte. L’animal, dans un réflexe de défense maternelle, s’est acharné sur l’homme. Rodrigue Nseme a été grièvement blessé, notamment aux membres inférieurs, subissant la puissance de la mâchoire de l’animal.

    De justesse

    Faisant preuve d’un sang-froid et d’un instinct de survie remarquables, le sexagénaire a finalement réussi à s’extraire des griffes de la mort et à échapper à la fureur de la bête pour regagner la terre ferme. Si les circonstances exactes de l’incident restent à éclaircir, cette attaque rappelle la dangerosité de la cohabitation entre les pêcheurs et les hippopotames dans la région du Moyen-Ogooué.

    Rodrigue Nseme, malgré sa longue expérience du fleuve, a été surpris par l’agressivité soudaine de l’animal, illustrant une fois de plus les risques quotidiens liés à l’activité de pêche dans ces zones riches en biodiversité mais périlleuses. Pris en charge pour ses blessures, le pêcheur est aujourd’hui un miraculé.

    @info241.com
