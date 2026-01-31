Port-Gentil : SOS Education maintient le glaive de la grève et réclame des « actes forts »

Mauvaise nouvelle pour les autorités gabonaises. Réunis en assemblée générale décisionnelle, ce samedi 31 janvier, à la Direction d’académie provinciale de l’Ogooué-Maritime, les enseignants de la plateforme SOS Éducation ont réaffirmé leur cohésion et acté la poursuite du mouvement de grève. La rencontre, tenue par l’antenne provinciale, a permis de faire le point sur les échanges récemment conduits à Libreville. Le syndicat affirme que les revendications des enseignants restent, à ce stade, sans réponses concrètes des autorités compétentes. Il considère que cette situation entretient un malaise persistant au sein de la communauté éducative.

"Nous nous sommes rassemblés pour faire l’économie de la rencontre qui s’est tenue à Libreville. Et donc les enseignants ont décidé de durcir le mouvement de grève. Ils estiment que tout ce qui a été fait avec le gouvernement ne satisfait en rien leurs attentes", a indiqué le porte-parole de SOS Éducation à Port-Gentil, Yann Boukinda. Pour le syndicat, la reconduction du mouvement vise à maintenir la pression afin d’obtenir des avancées tangibles. Il insiste sur la nécessité d’un dialogue plus productif et mieux cadré. La décision annoncée ce samedi marque ainsi une nouvelle étape dans le bras de fer engagé dans le secteur éducatif.

Des revendications jugées peu prises en compte

Selon SOS Éducation, les discussions engagées jusqu’ici n’ont pas apporté de garanties suffisantes sur les principales préoccupations, notamment l’amélioration des conditions de travail, la régularisation des situations administratives et le respect des engagements antérieurement pris par le gouvernement. Le syndicat déplore un dialogue jugé lent et peu productif, malgré plusieurs appels à une concertation franche. Il estime que les réponses obtenues restent très en deçà du cahier des charges défendu par les enseignants. Cette lecture alimente, selon lui, la détermination à poursuivre la mobilisation.

La déclaration de la plateforme lue par son porte-parole Yann Boukinda

« 20 % jusqu’à ce jour a été fait, et ils estiment que c’est vraiment insignifiant par rapport au cahier des charges et aux doléances. Il y a beaucoup de revendications qui n’ont pas été prises, surtout à court terme », a regretté l’organisation. Le syndicat soutient que la dégradation des conditions professionnelles impacte directement la qualité des apprentissages. Il rappelle que la grève se veut, aussi, un moyen de « sauvegarde de la qualité de l’enseignement ». SOS Éducation assure agir dans l’intérêt du système éducatif national.

Changement annoncé à la tête du point focal

Dans le même temps, le mouvement annonce des ajustements en interne. « Nous précisons que l’actuel point focal a été démis de ses fonctions. Les principes et les procédures n’ont pas été respectés, c’est pourquoi, dans les prochains jours, nous allons élire un nouveau point focal », a annoncé Yann Boukinda. SOS Éducation affirme vouloir clarifier son organisation afin de consolider la cohésion du mouvement. Cette décision intervient dans un contexte de tension, où le syndicat entend également resserrer son dispositif de mobilisation. Le calendrier et les modalités de l’élection annoncée n’ont toutefois pas été précisés.

Une autre vue de l’AG

Tout en maintenant la grève, SOS Éducation se dit ouvert à un dialogue « sincère et responsable » avec les pouvoirs publics. Le syndicat appelle à des actes « forts et immédiats » afin, dit-il, de créer les conditions d’une sortie de crise durable. Il estime qu’une réponse rapide et structurée est la seule voie pour un retour apaisé à la normale dans les établissements scolaires. En attendant, l’antenne de l’Ogooué-Maritime réaffirme sa détermination à poursuivre le mouvement.