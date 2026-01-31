Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    Grand Libreville : la SEEG prévoit ce samedi des perturbations d'au moins 10h sur l'eau potable

    Publié le 31 janvier 2026 à 10h16min MàJ : il y a 9 heures - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Economie
    Grand Libreville : la SEEG prévoit ce samedi des perturbations d’au moins 10h sur l’eau potable
    Grand Libreville : la SEEG prévoit ce samedi des perturbations d’au moins 10h sur l’eau potable © 2026 D.R./Info241
    Encore des perturbations en eau à prévoir ce samedi pour les habitants de la capitale gabonaise et ses environs. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a indiqué, dans un communiqué parvenu ce vendredi à Info241, des travaux programmés sur le réseau de distribution d’eau potable du Grand Libreville, avec des perturbations attendues ce samedi 31 janvier entre 09h00 et 19h00.

    Dans ce communiqué daté de ce 30 janvier, l’opérateur précise qu’il procédera « à des travaux de raccordement de l’Hôtel des Affaires Étrangères à son réseau de distribution d’eau, ainsi que [à] la réparation des fuites enregistrées sur la conduite de transport DN 1000 », laquelle « alimente le Grand Libreville ».

    Le communiqué officiel

    La SEEG indique que « ces deux interventions seront exécutées simultanément et vont entraîner des perturbations dans la desserte en eau potable de 09h00 à 19h00 dans les communes d’Akanda, d’Owendo et de Libreville ». Aucun découpage par quartier n’est détaillé dans le communiqué, mais l’entreprise invite les usagers des trois communes (Libreville, Akanda et Owendo) à anticiper la plage horaire annoncée.

    Sur le retour à la normale, la société annonce une remise en service graduelle : « Le retour à la normale de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux ». Elle avertit aussi d’un risque d’eau trouble au robinet pendant la reprise : « En cas d’observation d’eau trouble au robinet, la SEEG recommande de laisser couler l’eau pendant quelques minutes jusqu’à éclaircissement ». L’entreprise publique conclut en remerciant ses abonnés, soulignant que ces interventions visent « une meilleure qualité de service » .

    Commenter l'article