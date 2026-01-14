CAN 2025 : Plusieurs sifflets gabonais pour la demi-finale explosive entre Sénégal et Égypte

La Confédération africaine de football (CAF) a placé l’arbitrage gabonais au cœur de l’une des affiches les plus explosives de la CAN 2025 ce mercredi. Pour la demi-finale entre le Sénégal et l’Égypte, qualifiée de « finale avant l’heure », le centre sera tenu par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, désormais habitué des grands rendez-vous continentaux.

Rigueur, gestion des temps forts et autorité sur le terrain : Atcho s’est imposé depuis 2021 comme l’un des directeurs de jeu les plus respectés d’Afrique. Mais il ne sera pas seul à porter les couleurs du Gabon. À la touche, son compatriote Boris Marlaise Ditsoga officiera comme premier assistant, tandis que le Béninois Styven Moutsassi Moyo complètera le trio sur le terrain.

En soutien technologique, la VAR sera confiée au Kényan Peter Waweru Kamaku. Cette forte présence gabonaise au sein du corps arbitral illustre la confiance renouvelée de la CAF dans les officiels du pays, désormais jugés capables d’encadrer les rencontres les plus tendues et les plus scrutées du football africain.