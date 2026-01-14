Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
  • 804
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    CAN 2025 : Plusieurs sifflets gabonais pour la demi-finale explosive entre Sénégal et Égypte

    Publié le 14 janvier 2026 à 10h42min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/can-2025-plusieurs-sifflets-gabonais-pour-la-demi-finale,2688
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    CAN handball 2026 : Le Gabon remporte le derby face au Cameroun et s’offre la Coupe du Président !

    CAN handball 2026 : Le Gabon chute face à l’Angola et bascule dans la course à la Coupe du Président

    L’aube d’une nouvelle ère. Comment la CAN 2025 est devenue l’une des plus remarquables de l’histoire

    RDC, Gabon, Côte d’Ivoire et les promesses non-tenues de la CAN 2025

    CAN Handball 2026 : Les Panthères du Gabon rugissent et pulvérisent l’Ouganda

    Sports
    CAN 2025 : Plusieurs sifflets gabonais pour la demi-finale explosive entre Sénégal et Égypte
    CAN 2025 : Plusieurs sifflets gabonais pour la demi-finale explosive entre Sénégal et Égypte © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La Confédération africaine de football (CAF) a placé l’arbitrage gabonais au cœur de l’une des affiches les plus explosives de la CAN 2025 ce mercredi. Pour la demi-finale entre le Sénégal et l’Égypte, qualifiée de « finale avant l’heure », le centre sera tenu par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, désormais habitué des grands rendez-vous continentaux.

    Rigueur, gestion des temps forts et autorité sur le terrain : Atcho s’est imposé depuis 2021 comme l’un des directeurs de jeu les plus respectés d’Afrique. Mais il ne sera pas seul à porter les couleurs du Gabon. À la touche, son compatriote Boris Marlaise Ditsoga officiera comme premier assistant, tandis que le Béninois Styven Moutsassi Moyo complètera le trio sur le terrain.

    En soutien technologique, la VAR sera confiée au Kényan Peter Waweru Kamaku. Cette forte présence gabonaise au sein du corps arbitral illustre la confiance renouvelée de la CAF dans les officiels du pays, désormais jugés capables d’encadrer les rencontres les plus tendues et les plus scrutées du football africain.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève