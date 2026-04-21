Élections professionnelles au Gabon : le scrutin repoussé au 28 avril à la demande des syndicats

Les toutes premières élections professionnelles du Gabon prévues se tenir ce 22 avril, connaît un léger coup de frein. La Commission nationale des élections professionnelles (CNEP) a officiellement annoncé via un communiqué à Info241 le report du scrutin. Cette décision institutionnelle, actée le dimanche 19 avril par son président, Alain Jules Monangze, fait directement suite aux diverses préoccupations soulevées récemment par certaines organisations syndicales.

Pour valider cet ajournement, la Commission interministérielle en charge de ces élections a dû obtenir l’aval des plus hautes autorités de l’État. En accord avec le vice-président du gouvernement, c’est le président de la République qui a personnellement donné son accord pour décaler la date de l’élection au mardi 28 avril. Dans l’intervalle, la campagne électorale, qui a démarré le mardi 14 avril, se poursuit normalement sur le terrain.

Un chronogramme électoral réaménagé

Le nouveau calendrier dévoilé par la CNEP impose une cadence resserrée aux partenaires sociaux. Le dépôt définitif des listes de candidatures est désormais fixé au mercredi 22 avril à 16 h 30 précises. S’ensuivront l’affichage officiel de ces listes le jeudi 23 avril , puis une brève période dédiée aux éventuelles réclamations, prévue les jeudi 23 et vendredi 24 avril.

Date(s) Horaires Étape du processus électoral Mardi 14 avril 2026 - Poursuite de la campagne électorale Mercredi 22 avril 2026 Jusqu’à 16 h 30 Dépôt définitif des listes de candidatures Jeudi 23 avril 2026 - Affichage des listes des candidats Jeudi 23 et vendredi 24 avril 2026 - Réclamations Mardi 28 avril 2026 De 08 h 00 à 16 h 30 Jour du scrutin Mardi 28 avril 2026 Après 16 h 30 Dépouillement Mardi 28 et mercredi 29 avril 2026 - Proclamation des résultats provisoires Mercredi 29 avril 2026 - Enregistrement des réclamations éventuelles Jeudi 30 avril 2026 - Dépôt des listes du second tour Lundi 04 mai 2026 - Tenue du second tour Mardi 05 mai 2026 - Proclamation des résultats définitifs

Le grand rendez-vous aux urnes se tiendra donc le mardi 28 avril, avec l’ouverture des bureaux de vote de 08 h 00 à 16 h 30. Le dépouillement s’effectuera le jour même , ouvrant la voie à la proclamation des résultats provisoires entre le 28 et le 29 avril, assortie de l’enregistrement d’éventuelles réclamations le 29 avril. En cas de ballottage nécessitant un second tour, le dépôt des nouvelles listes interviendra le jeudi 30 avril, pour un ultime vote programmé le lundi 4 mai et des résultats définitifs attendus le mardi 5 mai.

Mise au point stricte sur la représentativité

Au-delà des ajustements calendaires, le communiqué de la CNEP dresse un recadrage ferme à l’attention des organisations professionnelles des travailleurs de l’administration publique. L’instance rappelle avec insistance que le droit de participation à ce scrutin est « exclusivement réservé aux syndicats légalement constitués, reconnus et non par des regroupements de syndicats ».

Le communiqué du CNEP

Cette restriction vise à garantir la clarté du paysage syndical national. Comme le précise le document, l’objectif principal de ces élections est de dégager la véritable représentativité de chaque syndicat engagé. Ainsi, les délégués des agents publics seront élus au sein des différents départements ministériels sur la stricte base des listes présentées individuellement par ces structures syndicales reconnues.