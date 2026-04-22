Port-Gentil : Féfé Onanga dénonce le grand écart entre les promesses des autorités et la réalité

Face à la presse ce mardi 21 avril, Féfé Onanga n’a pas mâché ses mots. Entouré de son secrétaire général, Delphin Mboumba, le leader politique a dressé un constat sévère de la situation socio-économique de la province de l’Ogooué-Maritime, évoquant une absence persistante de résultats depuis la période de transition jusqu’à la première année du mandat présidentiel en cours.

Au cœur de son propos, une critique appuyée de l’écart entre les moyens mobilisés et les effets visibles sur le terrain. « Des milliards de francs CFA ont été injectés, mais les populations continuent de vivre dans des conditions précaires », a-t-il déclaré, dénonçant au passage ce qu’il considère comme des tentatives d’« occultation des réalités du terrain » lors de certaines descentes officielles, notamment au marché Paul-Moukala.

Des annonces sans effets visibles

Féfé Onanga s’est également insurgé contre des pratiques qu’il juge incompatibles avec une gestion rigoureuse des affaires publiques. Il a pointé du doigt le recours aux marchés de gré à gré, ainsi que la multiplication d’annonces sans concrétisation. Dans cette logique, il a cité le projet d’aménagement de l’axe Boulangerie–Matanda–marché Paul-Moukala–Izouwa, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, dont le lancement, très médiatisé, n’a, selon lui, produit « aucune avancée visible ».

Le leader hier avec son SG

Appelant à une prise de conscience collective, il a tenu à rappeler que la ville a déjà connu des phases de transformation significatives. Il a évoqué l’ère de l’ancien maire Séraphin Ndaot comme une période de référence en matière de réalisations concrètes, invitant les responsables actuels à s’en inspirer pour mieux accompagner l’action du chef de l’État.

Budget communal sous surveillance

Sur le plan financier, le leader politique a insisté sur la nécessité d’un encadrement strict du budget primitif 2026 de la commune, estimé à près de 24 milliards de francs CFA. « La gestion de ces fonds doit être rigoureuse et transparente. Il faut mettre en place une commission de contrôle pour éviter les dérives, notamment la création d’entreprises fictives à des fins de détournement », a-t-il martelé, se positionnant en vigie face aux risques de malversations.

De son côté, Delphin Mboumba a attiré l’attention sur les conséquences sociales du chômage des jeunes. « L’absence d’opportunités alimente la frustration et la violence. C’est une réalité quotidienne », a-t-il affirmé, établissant un lien direct avec la montée de l’insécurité dans la capitale économique et ses effets sur la perception des autorités.

Reconnaissance politique et mise en garde

Par ailleurs, Féfé Onanga a dénoncé l’exclusion de son groupe lors de la visite présidentielle des 12 et 13 avril à Port-Gentil. Se considérant comme un acteur ayant contribué à la mobilisation électorale, il a plaidé pour une reconnaissance plus équitable des forces locales engagées.

Malgré la fermeté de ses critiques, le leader politique a réaffirmé son attachement à la vision du chef de l’État. Il a toutefois mis en garde contre les divisions internes et les luttes d’influence qui, selon lui, pourraient fragiliser les acquis et compromettre les perspectives de développement de la province. Un discours sans concession, mais qui se veut aussi un appel à la responsabilité collective face aux attentes pressantes des populations.