Libreville : l’édile Obame Etoughe convoque ses pairs ce jeudi à un conseil municipal de la dernière chance

Le maire de Libreville, Pierre Matthieu Obame Etoughe, se retrouve une nouvelle fois au pied du mur. Plongé dans une véritable tempête institutionnelle depuis plusieurs jours, l’édile tente de reprendre la main en convoquant une session extraordinaire du Conseil municipal ce jeudi 23 avril. Une rencontre sous haute tension qui s’annonce décisive pour la survie politique de celui qui peine à asseoir son autorité à la tête de la capitale gabonaise.

Cette convocation expresse intervient exactement douze jours après le camouflet retentissant subi lors de la plénière du 9 avril dernier. Ce jour-là, la version initiale du budget primitif de la mairie centrale avait essuyé un rejet cinglant, prononcé à la quasi-unanimité par les conseillers municipaux. Une fronde spectaculaire massivement soutenue par les élus de sa propre famille politique, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), exposant au grand jour la profonde fracture qui paralyse l’institution locale.

Un budget de plus de 30 milliards de francs CFA en jeu

Dos au mur face à cette crise ouverte, Pierre Mathieu Obame Etoughe devra impérativement convaincre ses pairs. Ce Conseil municipal extraordinaire présidé par l’édile portera exclusivement sur l’examen et la révision de ce budget primitif si décrié. Le document financier, dont l’enveloppe globale est estimée à un peu plus de 30 milliards de francs CFA, cristallisera toutes les attentions et mesurera la capacité du maire à trouver des compromis in extremis avec sa majorité frondeuse.

L’hôtel de ville a ainsi officialisé ce rendez-vous couperet par voie de communiqué. L’administration municipale y précise solennellement que « conformément aux dispositions de la loi organique n°- 001/ 2025/ du 22 janvier 2025, portant Code Électoral en République Gabonaise, le Conseil Municipal est convoqué en Session Extraordinaire, le jeudi 23 avril, à 9 h 00, à l’Hôtel de Ville de Libreville ». Un formalisme juridique strict qui masque mal l’extrême urgence de la situation.

L’heure de vérité face aux élus municipaux

La note d’information adressée aux différentes sensibilités politiques de l’assemblée locale invite par ailleurs l’ensemble des conseillers municipaux à prendre une part active à ladite session extraordinaire. Cet appel formel à la mobilisation résonne comme un véritable quitte ou double pour le premier magistrat de la ville, sommé de rallier les suffrages d’une équipe qui militait encore récemment, en coulisses, pour sa pure et simple démission.

Les heures qui nous séparent de ce vote décisif s’annoncent particulièrement longues pour l’équipe municipale en place. Si Pierre Matthieu Obame Etoughe échoue une seconde fois à faire adopter ce document financier indispensable au fonctionnement de la cité, il actera définitivement son isolement. Un nouveau rejet de ce budget de 30 milliards scellerait sans doute irrémédiablement son sort à la tête de la mairie de Libreville.