Les éléments des forces de police de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, viennent de porter un coup d’arrêt majeur à la petite criminalité locale liée aux stupéfiants et autres drogues dont les célèbres Tramadol plus connus sous le terme kobolos. La semaine dernière lors d’une récente opération coup de poing, les agents ont procédé à l’interpellation de cinq jeunes hommes lourdement équipés en substances illicites. Ils sont été tous jetés en prison ce lundi, rapporte l’AGP.

Ce réseau, composé d’individus à peine sortis de l’adolescence pour certains, opérait activement dans la cité minière. Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur Yann Mananga, 26 ans, et Eduard Stany Gnoundou Bouka, 21 ans, tous deux de nationalité gabonaise, ainsi que sur leurs comparses David Bryan Nzébi Nzambi, alias « Le Chat », âgé de 18 ans. La bande était complétée par Saïdou Konaté, 24 ans, et Youssouf, tristement surnommé « Mafia », 22 ans.

Une importante saisie de drogues et de butins présumés

Lors de l’arrestation, la fouille des suspects a permis de découvrir un stock impressionnant de produits prohibés. Les policiers ont saisi pas moins de 2 200 gélules de tramadol, un puissant analgésique régulièrement détourné de son usage médical, ainsi qu’une importante quantité de cannabis visiblement destinée à la revente.

Le butin de la joyeuse bande de malfrats

À cet arsenal de stupéfiants s’ajoutaient plusieurs téléphones portables dont l’origine indéterminée laisse fortement présager des actes de vol ou de recel. Pour les autorités locales, ces jeunes hommes étaient d’ailleurs identifiés et « considérés comme de véritables perturbateurs de la tranquillité publique », semant l’insécurité au sein des quartiers de Moanda.

Un transfèrement et une incarcération immédiate

La fin de leur équipée sauvage a été actée sur le plan judiciaire ce lundi 20 avril. Après les premières auditions menées dans les locaux du commissariat de Moanda, les cinq suspects ont été lourdement escortés pour être déférés devant le parquet du tribunal de première instance de Franceville.

À l’issue de leur passage devant le magistrat instructeur, l’ensemble du groupe a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la capitale provinciale. Ils devront désormais préparer leur défense face aux lourds chefs d’inculpation retenus contre eux, à savoir la détention de stupéfiants, les vols aggravés et l’usage illégal de produits pharmaceutiques.