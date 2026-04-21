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Viol sur mineure

Gabon : Un prédateur de 30 ans écroué après avoir violé et engrossé une vendeuse de manioc de 13 ans

Publié le 21 avril 2026 à 12h35min MàJ : 21 avril 2026 à 12h38min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
Société
Gabon : Un prédateur de 30 ans écroué après avoir violé et engrossé une vendeuse de manioc de 13 ans
Gabon : Un prédateur de 30 ans écroué après avoir violé et engrossé une vendeuse de manioc de 13 ans © 2026 D.R./Info241
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La capitale provinciale du Haut-Ogooué (sud est du Gabon) est sous le choc après la révélation d’une affaire d’une rare ignominie. Un Gabonais de 30 ans, Warren N.K., médite désormais depuis mardi dernier sur son sort derrière les barreaux de la prison centrale de Franceville. Cet individu a été placé sous mandat de dépôt pour le viol tragique d’une fillette de 13 ans, une agression aux conséquences dramatiques puisque la très jeune victime a contracté une grossesse.

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Selon les informations rapportées ce mardi par L’Union sur cette sombre affaire, le drame s’est noué dans la nuit du vendredi 10 avril. Les faits se sont déroulés au cœur du quartier Matebelé, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville. La victime mineure, tentait de subvenir à ses besoins en vendant du manioc au petit marché du quartier lorsqu’elle a été approchée par son bourreau.

Un guet-apens d’une violence inouïe

Le mode opératoire fait froid dans le dos. Après lui avoir innocemment acheté un bâton de manioc, le prédateur sexuel. a sournoisement pris en filature la jeune vendeuse à la fin de son activité. L’homme lui a ensuite tendu une véritable embuscade dans un endroit isolé, la brutalisant sans ménagement avant de la contraindre à le suivre dans un coin sombre. C’est dans cette obscurité complice qu’il aurait abusé d’elle avant de prendre la fuite.

La prison de Yéné où séjourne depuis une semaine notre violeur présumé

Révoltée par ce crime odieux, la mère de la jeune victime a immédiatement saisi les autorités en déposant une plainte. Cette démarche courageuse a déclenché l’intervention fulgurante des agents du commissariat central de Franceville. Les policiers ont aussitôt ouvert une enquête qui a permis d’interpeller très rapidement le suspect.

Aveux et incarcération immédiate

Placé en garde à vue et confronté aux éléments rassemblés par les enquêteurs, le trentenaire n’a pas pu maintenir le déni bien longtemps. Entendu sur les circonstances exactes de cette nuit de terreur, le mis en cause serait très vite passé aux aveux. Une confession glaçante qui a scellé son sort judiciaire de manière expéditive.

Au terme de la procédure policière, le prédateur a été déféré et présenté devant un juge instructeur du tribunal de première instance, le mardi 14 avril. À l’issue de cette audition décisive, Warren N.K. a été écroué, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire. Pendant que le bourreau découvre l’univers carcéral, la très jeune victime bénéficie, fort heureusement, d’une prise en charge appropriée pour tenter de se reconstruire après ce terrible traumatisme.

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