Port-Gentil : Une mère de 35 ans donne naissance à des triplés, la famille lance un appel à l’aide

Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril, le Centre hospitalier régional (CHR) de la capitale économique gabonaise a enregistré la naissance de triplés. Aux alentours de minuit, une patiente de 35 ans a mis au monde trois garçons. Les nouveau-nés affichent des poids respectifs de 2,700 kg, 2,500 kg et 2,400 kg. Selon le personnel médical de l’établissement sanitaire, ces paramètres biométriques sont jugés satisfaisants au regard des standards cliniques pour une naissance multiple.

La mère, Ladyca Simbou Mihindou, est éducatrice préscolaire dans le secteur privé. Déjà mère d’une adolescente de 14 ans, elle dit ne pas s’être attendue à une grossesse triple. « Je ne m’y attendais pas. Je rends grâce à Dieu. Je n’ai suivi aucun traitement, je n’en ai même pas rêvé », a-t-elle confié après l’accouchement, encore marquée par l’émotion.

Une intervention déclenchée après une alerte médicale

Selon la major de garde, l’intervention a été décidée à la suite d’une hypertension détectée lors d’une consultation avec l’anesthésiste. Face au risque de complications pour la mère et les enfants, l’équipe soignante a opté pour une césarienne en urgence. Cette décision a permis d’assurer une prise en charge rapide et sécurisée.

L’heureux papa

À l’issue de l’intervention, l’état de santé de la mère a été jugé stable. Les trois nourrissons font, eux, l’objet d’un suivi médical rapproché, comme il est d’usage pour ce type de naissance multiple, mais aucun signe de complication majeure n’a été signalé dans l’immédiat.

Une naissance rare dans un contexte social fragile

Au-delà du caractère exceptionnel de cette naissance, c’est surtout la situation sociale de la famille qui retient l’attention. Ladyca Simbou Mihindou explique évoluer depuis plusieurs années dans une situation précaire. Employée dans le privé, elle affirme ne bénéficier ni d’une assurance, ni d’une stabilité de revenus tout au long de l’année. « Financièrement, je ne pourrai pas m’en sortir. Pendant trois mois de vacances, je ne serai pas payée », a-t-elle indiqué.

La mère encore sur son lit d’hopital

Le père des triplés, Wesley Ibimbi Nguele, est déjà père de deux enfants issus d’une précédente union. Formé en logistique de santé, il ne dispose pas, selon les déclarations de la famille, d’une situation professionnelle stable. Ce contexte accentue les inquiétudes du couple au moment d’accueillir trois nouveau-nés à la fois.

Un appel adressé au chef de l’État

Face à cette nouvelle charge familiale, la mère a lancé un appel direct aux autorités, et en particulier au chef de l’État. Elle ne réclame pas une aide ponctuelle, mais des solutions durables. « Monsieur le chef de l’État, je ne demande pas des couches ni un lit. Je demande du travail pour mon concubin. Il a étudié. Moi, je souhaite un logement pour ne plus payer de loyer, ainsi qu’un capital pour lancer une activité. Cela fait dix ans que je travaille sans assurance. Je demande aussi que mes enfants soient assurés », a-t-elle plaidé.

Par cette déclaration, Ladyca Simbou Mihindou met en avant plusieurs difficultés structurelles : l’absence de couverture sociale, la précarité dans l’emploi privé, le coût du logement et les limites de l’accompagnement des familles vulnérables, même dans des situations exceptionnelles comme une naissance triple.

Entre réussite médicale et urgence sociale

Cette naissance de triplés constitue à la fois un fait rare pour le CHR de Port-Gentil et un révélateur des fragilités sociales auxquelles certaines familles restent confrontées. Sur le plan médical, l’intervention est une réussite. Sur le plan humain et social, elle ouvre désormais une autre séquence : celle de la prise en charge quotidienne de trois nourrissons dans un foyer déjà exposé à de fortes contraintes économiques.

À Port-Gentil, l’événement suscite donc à la fois admiration et inquiétude. Admiration pour la naissance sans complication de trois garçons en bonne santé. Inquiétude, aussi, pour l’avenir immédiat d’une famille qui dit ne pas avoir les moyens suffisants pour faire face seule à cette nouvelle réalité.