Gabon : Un chef de village atrocement tué et dévoré par une panthère en rentrant à son domicile

Le conflit homme faune au Gabon vient de faire une énième victime dans province de l’Ogooué-Lolo, dans le sud-est du pays. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mars, Patrick Pingani, le chef du village de Ndambi situé dans le district de Ndangui, a connu une fin tragique. Âgé d’une cinquantaine d’années et père de cinq enfants, l’auxiliaire de commandement a été mortellement attaqué par un fauve alors qu’il regagnait son domicile.

Selon plusieurs sources, le drame s’est produit à la tombée de la nuit. Plus tôt dans la journée, la victime s’était rendue dans une bourgade voisine pour y effectuer une visite familiale. Selon les témoignages recueillis auprès de ses proches, l’accueil y avait été des plus chaleureux et le chef du village y a partagé quelques verres de boisson locale avec ses hôtes dans une ambiance conviviale.

Une attaque d’une rare violence au milieu de la piste

Malgré la courte distance d’environ un kilomètre qui séparait les deux localités, Patrick Pingani a choisi de s’engager seul sur le chemin du retour, un trajet qu’il avait pourtant l’habitude d’emprunter. C’est au milieu de ce parcours nocturne que le prédateur l’a pris pour cible. La panthère s’est acharnée sur sa proie sans défense, déchiquetant la victime et mutilant atrocement son corps.

Les traces laissées par le fauve après le drame

Toute la nuit, sa famille l’a attendu en vain. Rongés par l’inquiétude aux premières lueurs du jour, ses proches ont dépêché des émissaires pour refaire son trajet en sens inverse. C’est au cours de ces recherches qu’une importante mare de sang a attiré leur attention sur la piste d’orpaillage, les conduisant à la découverte insoutenable des restes du père de famille.

La problématique du conflit homme-faune relancée

Alertés par la population, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndangui se sont promptement rendus sur les lieux de la tragédie. À l’issue des constatations d’usage, l’analyse minutieuse des indices, la nature spécifique des blessures et les traces de pas laissées sur le sol ont permis aux officiers de police judiciaire d’établir formellement la responsabilité de l’animal. « Le constat est sans équivoque et confirme l’attaque d’une panthère », précise une source sécuritaire. La dépouille a ensuite été transférée à la morgue du Centre hospitalier régional Paul-Moukambi de Koulamoutou.

Cette attaque mortelle ravive de manière brutale l’épineuse problématique du conflit homme-faune dans cette province. Le district de Ndangui, réputé pour son exploitation aurifère artisanale, abriterait une forte population de panthères, une espèce intégralement protégée. Alors qu’une battue pourrait être organisée pour neutraliser la bête tueuse, les villageois vivent désormais la peur au ventre.