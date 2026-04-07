Transition énergétique : le Gabon accueille la 10e édition du Marché africain de l’énergie

La capitale gabonaise s’apprête à devenir le carrefour continental des enjeux liés à l’électrification. Le gouvernement, en partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (Sefa), organise, les 8 et 9 avril, la 10e édition du Marché africain de l’énergie (AEMP). Cet événement d’envergure, réunissant de multiples décideurs, se tiendra au Nomad Suites Residence de Libreville, avec une participation également rendue possible en ligne.

Placée sous le thème « Consultation des parties prenantes sur le Pacte national pour l’énergie en vue de la mise en œuvre de la Mission 300 », cette rencontre de haut niveau constitue un cadre de dialogue privilégié. L’objectif global de cette initiative continentale est d’accélérer la mise en œuvre de ce programme ambitieux, dont le but est de raccorder au moins 300 millions de personnes au réseau électrique à travers l’Afrique subsaharienne d’ici à 2030.

Plus spécifiquement, ces assises serviront de plateforme de concertation sur le Pacte national pour l’énergie du Gabon. Elles réuniront les principales parties prenantes, incluant les représentants gouvernementaux, les acteurs du secteur privé et les différents partenaires au développement, afin de définir une feuille de route nationale cohérente pour la transition énergétique du pays. Il est à noter que l’AEMP agit comme une véritable plateforme d’investissement collaborative, initialement créée par la BAD pour faciliter et catalyser l’injection de capitaux privés dans ce secteur névralgique.