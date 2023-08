Présidentielle 2023 : le CGE rallonge par pays, les compétences des centres de vote de l’étranger

Face au tollé suscitée par la suppression de nombreux bureaux de vote à l’étranger pour la présidentielle, le Centre gabonais des élections (CGE) a décidé d’amoindrir les incidences de ces suppressions. Dans une note circulaire prise ce 22 août par son président Michel Stéphane Bonda, l’institution électorale qui certes ne revient pas sur le nombre des pays retenus, permet le vote dans l’unique ville restante. Ainsi 46 bureaux de vote seront ouverts ce samedi dans ces 14 pays. Aucun des 26 pays supprimés n’est réhabilité.

Michel Stéphane Bonda a régit hier face à la colère de nombreux gabonais suite à la suppression des bureaux de vote pour la présidentielle à l’étranger. S’il n’est pas revenu sur la répartition des 14 missions consulaires électorales, il permet tout de même aux gabonais enrôlés dans une ville supprimée de voter dans la capitale du pays considéré si celui figure parmi les 14 pays retenus à l’étranger. Un léger bémol face au tollé suscité par les foudres du décret n°0142/PR/MI fixant le nombre de commissions électorales locales et consulaires pour l’élection du président de la République.

Lire aussi >>> Présidentielle 2023 : le CGE dénie de droit de vote les Gabonais de plusieurs villes du Maroc

Ainsi, la note circulaire n°492 du CGE à l’endroit des présidents des commissions consulaires électorales précise l’implantation des bureaux de vote. En Afrique, le vote pour la présidentielle ne sera possible que dans 7 pays sur 55 : Sénégal, Maroc, Guinée équatoriale, Congo, Cameroun, Benin et Togo. En Europe, seuls 2 pays sur 50 voteront : France et Angleterre. En Asie, seuls les citoyens gabonais établis en Chine auront le droit de vote. Enfin en Amérique, seules les voix de la diaspora des Etats-Unis compteront pour ce scrutin.

Voici la répartition des centres et bureaux de vote placés sous la juridiction des commissions consulaires électorales :

A- ZONE AFRIQUE :

Sénégal : Dakar, 05 bureaux de vote ;

Maroc : Rabat, 08 bureaux de vote avec juridiction sur les villes de Casablanca, Fès, Agadir, Tanger et Marrakech ;

Guinée Equatoriale : Malabo, 02 bureaux de vote avec juridiction sur la ville de Bata ;

Congo Brazzaville : Brazzaville, 02 bureaux avec juridiction sur la ville de Pointe Noire ;

Cameroun : Yaoundé, 02 bureaux de vote avec juridiction sur la ville de Douala ;

Benin : Cotonou, 01 bureau de vote ;

Togo : Lomé, 01 bureau de vote.

B- ZONE EUROPE :

Royaume-Uni : Londres, 01 bureau de vote ;

France : Paris, 11 bureaux de vote avec juridiction sur les villes de Rennes, Lilles, Nantes et Strasbourg ;

France : Bordeaux, 05 bureaux de vote avec juridiction sur les villes de Lyon, Marseille, Toulouse et Montpellier.

C- ZONE ASIE :

Chine : Pékin, 03 bureaux de vote avec juridiction sur les villes de Hu-Han et Shanghai.

D- ZONE AMERIQUE :

Etats-Unis : Washington, 03 bureaux de vote avec juridiction sur les villes de Los Angeles et Texas,

Etats-Unis : New-York, 02 bureaux de vote avec juridiction sur la ville de New-Jersey.