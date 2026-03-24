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Gabon : La Fégafoot lève la suspension de l’US Bitam qui devrait ainsi regagner le National Foot 1

Publié le 24 mars 2026 à 21h36min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
Sports
Gabon : La Fégafoot lève la suspension de l’US Bitam qui devrait ainsi regagner le National Foot 1
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La fumée blanche est enfin sortie du siège de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) à Owendo. Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 24 mars 2026, l’instance faîtière du sport roi a officiellement annoncé la levée de la suspension provisoire qui frappait l’Union sportive de Bitam (USB). Une décision salvatrice pour le club nordiste, qui va pouvoir retrouver les pelouses du championnat national de première division, alors que la compétition a déjà amorcé sa 3e journée ce même mardi.

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Un protocole d’accord salvateur

Cette issue heureuse fait suite à d’intenses tractations en coulisses visant à sauver la saison de l’équipe du Woleu-Ntem. Frappée par une mesure conservatoire actée par le comité exécutif de la Fégafoot le 19 mars, l’USB avait formellement sollicité sa réintégration en tant que membre. Pour montrer patte blanche, les différentes parties prenantes du club ont consenti à signer un « protocole d’accord concerté pour une co-gestion transitoire du club ». Ce document clé, entériné le 22 mars et dûment transmis à la fédération, a permis de débloquer la crise de manière pacifique.

Le communiqué fédéral

En effet, cette démarche consensuelle remet directement en cause la saisine des juridictions ordinaires qui avait initialement motivé la lourde sanction de la fédération. S’appuyant sur les textes en vigueur, l’instance dirigeante a estimé que les conditions d’un retour à la normale étaient désormais réunies. « Conformément à l’article 17 alinéa 1 des statuts, la FEGAFOOT lève la suspension de l’USB », précise le comité exécutif dans sa note officielle.

La balle dans le camp de la Linafp

Le Gabon qui aspire à une gouvernance apaisée dans toutes ses institutions, a un besoin vital de consensus sur lequel le monde du sport de haut niveau s’aligne aujourd’hui. Pour les joueurs, le staff et les nombreux supporters bitamois, le soulagement est immense. La décision prise à Owendo, d’application immédiate, entraîne de facto « la participation du club aux activités sportives notamment le championnat national ».

La balle est désormais dans le camp de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp). L’organe chargé de l’organisation du championnat a été formellement saisi par la Fégafoot afin de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la mise en œuvre de cette réintégration. Il reviendra notamment à la ligue d’aménager le calendrier de l’USB, afin que la formation puisse rattraper les deux premières journées manquées et s’aligner sur le rythme de ses adversaires dans l’élite.

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