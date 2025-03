Gabon : Des milliers de jeunes sensibilisés contre les drogues et l’usage détourné des médicaments

Au Gabon, une campagne nationale de sensibilisation sans précédent portée la première dame Zita Oligui Nguema, a permis de toucher des milliers de jeunes en seulement cinq mois. Lancée le 16 octobre 2024, cette initiative visait à lutter contre l’usage détourné des médicaments et la consommation de drogues en milieu scolaire et universitaire. La campagne, qui s’est achevée le mercredi 26 mars à Libreville, a mobilisé un large public à travers les neuf provinces du pays.

Sous l’égide de l’Agence du médicament et autres produits de santé (ANMAPS) et de la Fondation Ma Bannière, cette campagne a réussi à atteindre 168 établissements scolaires et universitaires, sensibilisant ainsi environ 361 000 apprenants. Grâce à des conférences, des échanges avec des professionnels de la santé et des témoignages poignants de victimes, les jeunes ont pu prendre conscience des dangers liés aux substances illicites et aux médicaments contrefaits.

Les officiels hier lors de la cérémonie de clôture

Les efforts déployés ont permis d’identifier plus de 700 cas de consommation problématique et d’offrir une prise en charge adaptée à près de 600 jeunes. Ces résultats témoignent de l’importance de telles actions pour prévenir les risques et accompagner les jeunes en difficulté.

Bien que cette phase de sensibilisation soit terminée, les autorités et les organisations impliquées réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte contre ce fléau. Parmi les recommandations formulées, figurent la pérennisation des campagnes de sensibilisation, le renforcement des dispositifs de prise en charge des jeunes en situation d’addiction, et l’intensification des mesures de contrôle contre le trafic de substances illicites.

Cette campagne marque une étape cruciale dans une stratégie à long terme visant à protéger les générations futures et à promouvoir un environnement plus sûr pour la jeunesse gabonaise.