Gabon : Un vibrant hommage prévu ce lundi à Martine Oulabou, martyre de la répression enseignante de 1992

Même 34 ans après les faits tragiques qui ont endeuillé la nation gabonaise, la blessure reste béante au sein de la communauté éducative. Ce lundi 23 mars, une cérémonie commémorative empreinte d’une profonde émotion se tiendra à Libreville pour honorer la mémoire de Martine Oulabou, indique un communiqué parvenu ce samedi à Info241. L’événement, initié par l’Association Réconciliation, vise à raviver le souvenir de cette figure emblématique de la lutte syndicale et de l’éducation nationale, lâchement assassinée par le régime Bongo alors qu’elle réclamait de meilleures conditions de travail.

Pour comprendre la portée de cet hommage, il convient de se replonger dans les heures sombres du 23 mars 1992. Ce jour-là, les professionnels de l’éducation nationale avaient initié un vaste mouvement d’humeur pacifique pour revendiquer des droits socioprofessionnels légitimes. En réponse à cette mobilisation syndicale, le régime d’Omar Bongo avait ordonné une violente répression policière. C’est au cours de cette charge brutale des forces de l’ordre que la balle en caoutchouc fatale a fauché la vie de l’institutrice, transformant une manifestation revendicative en une véritable tragédie d’État.

Une vie dévouée à l’éducation brutalement interrompue

Avant de devenir le triste symbole des violences politiques des années 1990, la défunte était avant tout une enseignante passionnée qui a consacré l’entièreté de sa vie à l’instruction des enfants. À travers son engagement sans faille, sa patience légendaire et son amour inconditionnel pour le savoir, elle a formé et accompagné de nombreuses générations d’élèves. Son empreinte reste indélébile dans la vie de ceux qu’elle a encadrés avec dévouement et au sein de sa communauté.

Un visuel de l’hommage de ce lundi

Au-delà de ses indéniables compétences pédagogiques, ses anciens collègues tiennent aujourd’hui à rappeler ses grandes qualités morales. Elle était unanimement reconnue pour sa bienveillance, son sens aigu du devoir et sa capacité singulière à transmettre des valeurs humaines fortes. Des vertus qui rendent son assassinat brutal d’autant plus inacceptable pour ses proches et pour le monde éducatif, qui continue inlassablement de réclamer que toute la lumière soit faite sur cet événement historique.

Vérité, justice et réparation au cœur du recueillement

Cette journée de commémoration prévue pour ce lundi est fermement portée par l’Association Réconciliation, une organisation de la société civile dont le credo est l’éradication des violences politiques. Cette structure milite activement pour la promotion de la paix, de l’unité, de la solidarité et du vivre-ensemble. Dans un Gabon passé en Ve République et qui se tourne résolument vers la consolidation de ses acquis démocratiques, le combat de l’association rappelle que la reconnaissance des dérives étatiques du passé s’avère essentielle pour bâtir une nation véritablement apaisée.

C’est dans l’enceinte de l’école publique qui porte désormais son nom que se déroulera ce poignant recueillement dès 15h30. Les organisateurs ont prévu un programme minutieusement articulé, exigeant une tenue blanche et le port d’une bougie pour chaque participant. Ce moment de rassemblement citoyen fera la part belle à la spiritualité, aux témoignages et au devoir de mémoire, selon le chronogramme détaillé ci-dessous :