Le futur Dialogue national du Gabon post-Bongo devrait débuter le 1er avril à Libreville

C’est l’indiscrétion lâchée ce samedi après-midi par la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoué Mezui Mintsa. Interrogée à l’issue d’un second séminaire préparatoire tenu au Pavillon Dorian d’Owendo entre le gouvernement et les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), la ministre a évoqué la date du 1er avril prochain comme date probable de début de ces assises. Celles-ci devant conduire à la renaissance du pays et de ses institutions inféodées par 56 ans de règne sans partage de la famille Bongo.

Lire aussi >>> Le Gabon va dilapider jusqu’à 5 milliards pour organiser son futur Dialogue national post-Bongo Le CTRI et le gouvernement de la transition préparent activement le Dialogue national tant attendu après le coup d’État du 30 août dernier ayant conduit à l’éviction du pouvoir d’Ali Bongo par l’armée. Réunis ce samedi après-midi à Owendo, 2 semaines après un premier séminaire gouvernement-CTRI tenu au Cap Caravane le 10 février, les membres de ces deux instances ont affiné les derniers réglages de cette messe politico-citoyenne tant attendue des Gabonais. Une vue des participants à ce second séminaire CTRI-gouvernement « Nous avons travaillé sur le projet de décret qui convoquerait et réorganiserait le dialogue national prévu en avril prochain », a indiqué hier la ministre. « La spécificité, c’est qu’il est d’abord inclusif. Tous les participants devraient représenter toutes les catégories socio-professionnelles. Nous n’avons mis personne de côté. Nous avons également présenté les aspects financiers de manière un peu plus détaillée parce que la dernière fois nous n’avons pas pu aborder cette question », a avancé Murielle Minkoué Mezui. Et la ministre de lâcher : « Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le 1er avril ». Laissant ainsi entrevoir que les travaux de ce Dialogue national devraient débuter le vendredi 1er avril, même si aucune date officielle n’a été avancée jusqu’à présent. On sait juste qu’il devrait concerner jusqu’à 1 000 participants issus tant de l’intérieur du pays que de la diaspora. Mais aussi que ce Dialogue devrait durer un mois et être présidé par l’archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba.