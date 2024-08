Fraude sur les unités Edan : la SEEG suspend ACCESS+ et oriente ses clients vers ses agences

La Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a découvert cette semaine l’existence d’un réseau de fraudes concernant la vente d’unités Edan à travers le pays. Ce système parallèle, qui ne renfloue pas les caisses de l’entreprise publique, génère d’importantes pertes financières pour la SEEG et représente une menace sérieuse pour la sécurité des données des clients. La société a annoncé la suspension immédiate des ventes d’unités Edan via la plateforme ACCESS+ jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la SEEG a exhorté sa clientèle à faire preuve de vigilance en évitant les canaux de vente non officiels. « Ce réseau parallèle de ventes Edan non comptabilisées par la SEEG occasionne d’énormes pertes financières et constitue une sérieuse menace pour la sécurité des données des clients », précise l’entreprise. Un visuel du service de vente impacté Face à cette situation préoccupante, la SEEG conseille fortement à ses clients de privilégier les canaux de vente officiels. « Les clients sont priés de se rendre dans les agences commerciales SEEG pour effectuer leurs achats d’unités Edan ou de s’approvisionner via AIRTELMONEY, MOOVMONEY, BICIGMOBILE et BGFIMOBILE », recommande le communiqué. De plus, la SEEG a annoncé la suspension temporaire des ventes via ACCESS+, l’un des canaux affectés par cette fraude. « Les ventes d’unités Edan via ACCESS+ sont suspendues jusqu’à nouvel ordre », précise la société, tout en rassurant sa clientèle que des mesures sont en cours pour rétablir la situation. Les enquêtes sont en cours pour identifier les responsables de cette fraude et rétablir la sécurité du réseau de distribution d’unités Edan. En attendant, la SEEG s’engage à tenir informée sa clientèle de l’évolution de la situation. « Nous nous attacherons à communiquer sur l’évolution des investigations et à informer nos clients dès que des mesures correctives seront mises en place », conclut le communiqué. Enfin, la SEEG exprime ses regrets aux clients affectés par ces perturbations et réitère son engagement à améliorer ses services. « Nous tenons à présenter nos sincères regrets à notre clientèle impactée par cette situation et nous restons mobilisés pour sécuriser nos transactions », assure la société. Mesures à prendre par les clients : Effectuer les achats d’unités Edan uniquement dans les agences SEEG ou via les services mobiles agréés ;

Éviter les revendeurs non autorisés ;

Surveiller régulièrement les annonces de la SEEG pour connaître l’évolution de la situation. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de sécurité des transactions, dans un contexte où la fraude numérique devient de plus en plus sophistiquée.