Fonctionnaires fantômes au Gabon : près de 2 000 bons de caisse abandonnés par les agents traqués

Alors que l’on ne connait toujours pas les résultats de la précédente opération de mise sous bons de caisse des fonctionnaires gabonais lancée en septembre, on en a tout de même pour celle d’octobre. Selon le Premier ministre Raymond Ndong Sima qui a fait une descente inopinée ce 4 novembre au Palais des sports, lieu de l’opération, près de 2 000 bons de caisses cherchaient encore preneurs près de 10 jours après la paie du mois.

Lancée le 23 octobre dernier, la seconde opération de débusquage des fonctionnaires fantômes au Gabon lancée par le gouvernement de la transition semble avoir porté ses fruits. Alors qu’une 3e opération devrait être également dégainée pour ce mois de novembre, près de 2 000 fonctionnaires n’ont pas récupéré les précieux sésames permettant de toucher leur salaire placé lui sous bons de caisse pour des besoins de vérification.

Le Premier ministre au cours de sa descente hier

« Nous constatons que certains fonctionnaires résidant pourtant à Libreville n’ont pas récupéré leur bon de caisse, alors que nous sommes déjà au 4 du mois », a déclaré hier le Premier ministre de la transition, tout en restant prudent. « Pour l’instant, il y a un nombre important de bons non récupérés. Il est préférable d’attendre la fin de l’opération avant de communiquer plus précisément sur ce sujet », a-t-il ajouté.

Les bons de caisse sont délivrés uniquement aux agents présentant une attestation de présence au poste, certifiée lors du recensement, prouvant qu’ils sont en fonction dans une autre localité que Libreville, ou justifiant d’une raison valable pour leur absence lors du recensement de juin 2023. Selon les estimations, environ 13 000 fonctionnaires « fantômes » émargeraient à la Fonction publique. D’après un rapport des Comptes publics, cette traque pourrait permettre de récupérer 8 milliards de francs CFA pour les caisses de l’État.