Élections 2025 : Une énième opération de révision de la liste électorale prévue au Gabon dès le 14 juillet

Après une révision lancée le 2 janvier dernier en vue de la présidentielle du 12 avril, une autre est en vue pour les locales, législatives et sénatoriales de cette fin d’année au Gabon. Le ministère de l’Intérieur a publié ce mercredi 9 juillet au Journal officiel l’arrêté n°005/MISD du 8 juillet 2025, fixant la période de révision de la liste électorale en République gabonaise. Signé par le ministre Hermann Immongault, ce texte confirme que l’opération se déroulera du 14 juillet au 12 août 2025, de 8 h à 18 h, sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires du Gabon.

Selon le texte, cette décision est prise en application de l’article 48 du nouveau Code électoral (loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025). Ce énième arrêté gouvernemental marque une étape clé dans la préparation des prochaines échéances électorales de cette fin d’année qui mettra fin aux institutions de la transition encore en place malgré le retour à l’ordre constitutionnel.

Il intervient également dans un contexte de nouveau redécoupage électoral et surtout après la promulgation le 27 juin de la loi n°020/2025 portant répartition des sièges des députés et des sénateurs. Le ministère précise que cette révision s’inscrit dans le cadre de l’actualisation des fichiers électoraux afin de garantir un scrutin transparent et conforme aux normes républicaines. L’opération concernera aussi bien les nouvelles inscriptions que les radiations ou les modifications d’état civil.

Durant près d’un mois, les Gabonais ayant eu 18 ans entre-temps et souhaitant remplir leur devoir civique pour désigner les maires, conseillers départementaux, sénateurs et députés de leur contrée sont ainsi invités à se manifester durant cette nouvelle révision de la liste électorale. Une conférence de presse du ministère de l’Intérieur est d’ailleurs prévue ce jeudi pour éclairer davantage l’opinion sur cette nouvelle opération.