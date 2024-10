6 mois après le Dialogue, les autorités ont oublié de régler les factures de 11 PME gabonaises !

Six mois après la tenue du Dialogue national inclusif (DNI) en avril, 11 PME gabonaises attendent toujours le paiement pour les travaux de génie civil et de réhabilitation des circuits électriques et hydrauliques du stade d’Angondjé. Ces entreprises, mobilisées pour préparer cet événement majeur, n’ont perçu qu’une avance de 20% des fonds prévus, malgré des engagements de paiement pris par les autorités de la transition.

Les dirigeants de ces PME, désormais lourdement endettés, accusent le gouvernement de favoritisme. Selon certaines sources, des entreprises proches de responsables auraient perçu des versements conséquents, laissant les PME locales en difficulté. La dette totale due à ces entreprises serait proche d’un milliard de FCFA, plongeant certaines dans une situation financière critique qui menace leurs activités et leur capacité à payer leurs employés. Une autre vue du cadre ayant accueilli les travaux durant un mois Malgré de multiples relances et des lettres adressées aux ministres en charge du dossier, notamment André-Jacques Augand (Sports) et Murielle Minkoue-Mintsa (Réforme des institutions), le silence du gouvernement persiste, alimentant l’inquiétude et la colère des prestataires. Ceux-ci rappellent que les travaux ont été intégralement préfinancés par leurs propres moyens, un acte de patriotisme qui les pénalise aujourd’hui. Face à cette impasse, ces PME continuent néanmoins de manifester leur loyauté envers l’État. « Nous avons confiance en notre président et en notre gouvernement », déclarent-elles, malgré l’image d’un État « mauvais payeur » qui se dessine. Les entreprises espèrent une résolution rapide de la situation pour éviter de graves répercussions économiques. Les autorités de la transition sont donc appelées à prendre leurs responsabilités et à honorer leurs engagements financiers. Ce retard de paiement risque d’entacher la confiance des PME dans les projets publics, menaçant les collaborations futures et la vitalité de l’économie gabonaise. Le gouvernement est désormais au pied du mur : il doit agir rapidement pour restaurer sa crédibilité auprès de ces PME et garantir le bon déroulement des projets de développement dans le pays.