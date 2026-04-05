Diplomatie : Le président gabonais invité d’honneur à la fête de l’indépendance du Sénégal

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce samedi 4 avril au grand défilé civil et militaire célébrant la fête de l’indépendance du Sénégal. Accueilli à Dakar en qualité d’invité d’honneur par son homologue Bassirou Diomaye Faye, le chef de l’État a assisté à une cérémonie axée sur la jeunesse et la sécurité, dont le thème portait sur « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».

Une vue de la cérémonie

Cette commémoration a été symboliquement marquée par l’ouverture de la parade militaire par un détachement de la Garde républicaine des Forces armées gabonaises. Spécialement convié par les autorités sénégalaises, ce contingent a livré une prestation remarquée et chaleureusement applaudie par le public dakarois, illustrant sur le terrain l’excellence et la vitalité des relations d’amitié unissant Libreville et Dakar.

À l’issue des festivités, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers son homologue pour cette présence exceptionnelle. Au-delà du symbole protocolaire, ce déplacement stratégique témoigne de l’engagement des deux nations à renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, tout en consolidant la solidarité africaine autour d’événements d’envergure internationale.