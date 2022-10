Des villes du nord du Gabon bientôt alimentées en électricité par la Guinée équatoriale

Alors que plusieurs villes et villages de la province du Woleu-Ntem (nord du Gabon) peinent à s’alimenter en électricité, les autorités gabonaises misent sur la mise en place d’une interconnexion avec son voisin de la Guinée équatoriale. Un projet à l’origine de la seconde phase dite de finalisation des négociations entre les deux Etats frontaliers qui s’est ouverte ce mardi 4 octobre à Libreville après une première tenue en mai dernier à Malabo.

Les populations de Bitam, Assock-Medzeng et Medouneu et leurs environs pourront bientôt dire au revoir à leur calvaire en alimentation en électricité. Les pourparlers d’achat d’électricité avec la Guinée équatoriale qui se sont ouverts hier dans la capitale gabonaise, réunis les responsables de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et la Société d’électricité de Guinée Equatoriale (SEGESA) sous la houlette du Pool énergétique de l’Afrique Centrale (PEAC) créé en 2003.

Ainsi, ces 3 villes gabonaises et leurs voisines équatoguinéenes que sont Ebibeyin, Mongomo et Acurenam vont pouvoir parvenir au renforcement de l’offre d’électricité de la province du Woleu-Ntem. La première phase devrait concerner rapidement la ville de Bitam qui sera très prochainement alimentée par la sous-station d’Ebibeyin après la construction d’une ligne moyenne tension (HTA) de 20 kv et des travaux d’équipements entre les deux villes.

Ce projet de contrat achat/vente entre la SEEG et la SEGESA et le projet de convention d’investissement relatif au financement des travaux de la ligne électrique et des équipements associés sont ainsi les points qui sont au cœur de ces pourparlers de Libreville qui seront clos ce vendredi. Une interconnexion et mutualisation des infrastructures qui entre dans le cadre de l’intégration sous-régionale de ces deux pays de la zone CEMAC.