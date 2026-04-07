Décès à 80 ans de René Morvan, pilote et premier commandant gabonais de la compagnie Air Gabon

Une figure de l’aéronautique gabonaise s’est éteinte. René Morvan, pilote chevronné et premier commandant gabonais de la toute première compagnie aérienne commerciale Air Gabon, est décédé ce dimanche 5 avril à Libreville des suites d’une maladie, à l’âge de 80 ans. Surnommé « le Blanc de Ndolou », il laisse derrière lui le souvenir d’un pionnier du transport aérien national, mais aussi d’un homme engagé dans la vie publique gabonaise.

Un parcours hors-norme

Dans l’histoire de l’aviation civile au Gabon, son nom reste attaché à une étape majeure. René Morvan fut en effet le premier commandant de bord gabonais sur Boeing 747 d’Air Gabon, alors plus gros porteur de la compagnie nationale. Cette performance l’avait hissé au rang de symbole pour toute une génération, à une époque où l’affirmation des compétences nationales dans les secteurs stratégiques revêtait une portée particulière.

Les archives de ce vol historique

Son parcours dans l’aérien ne s’était pas limité au cockpit. Après avoir marqué l’histoire comme pilote, il avait également accédé à la direction générale d’Air Gabon, prolongeant ainsi son engagement au service du transport aérien gabonais. Par son itinéraire, René Morvan incarne l’une des grandes figures de cette compagnie emblématique, aujourd’hui disparue, mais encore profondément ancrée dans la mémoire collective.

Du ciel à la vie publique

Au-delà de l’aéronautique, René Morvan s’était aussi illustré sur le terrain politique et administratif. Il fut le premier maire de la commune de Mandji, chef-lieu du département de Ndolou, dans la province de la Ngounié. Dans le même mouvement, il devint également le premier sénateur dudit département sous la bannière du Parti démocratique gabonais.

Ce double ancrage, à la fois technique et institutionnel, donne à son parcours une dimension singulière. René Morvan appartenait à cette génération d’hommes qui auront servi l’État dans plusieurs registres, en accompagnant à la fois l’essor de l’aviation civile et la structuration de la vie publique locale.

L’héritage d’un pionnier

Avec sa disparition, le Gabon perd l’un de ses pionniers les plus emblématiques dans le domaine aéronautique. René Morvan laisse l’image d’un professionnel rigoureux, d’un bâtisseur et d’un serviteur de l’État, dont le nom restera associé à plusieurs premières dans l’histoire nationale.

À 80 ans, celui que beaucoup connaissaient comme « le Blanc de Ndolou » s’en va en laissant une empreinte durable dans la mémoire gabonaise. Entre ciel, institutions et enracinement local, René Morvan aura incarné un parcours rare, à la croisée de l’excellence professionnelle et de l’engagement public.