Crise à la SEEG : l’administration provisoire déjà en poste, a désormais 6 mois pour réussir ou pas !

Nommée le 31 août en conseil des ministres, l’administration provisoire de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) et ses 15 responsables ont officiellement pris ses fonctions ce lundi. Jean Liévin Idoundou, désigné à sa tête pour un mandat de 6 mois, a été installé le 16 septembre avec pour mission de redresser l’entreprise, en proie à de nombreuses difficultés dans la fourniture d’eau et d’électricité aux consommateurs gabonais.

Fort de 32 ans d’expérience, Jean Liévin Idoundou a exprimé sa détermination à surmonter les défis auxquels fait face la SEEG. « Je suis ici pour servir le peuple gabonais et garantir une fourniture continue et fiable d’eau et d’électricité », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’installation. Il a insisté sur la nécessité de transparence, de collaboration et d’efficacité dans ses actions.

Le ministre de l’Energie (centre) et les deux responsables entrant et sortant

La SEEG traverse une période critique, marquée par des problèmes de gestion et des défis techniques. Le départ de l’ancien directeur général, Joël Lehman Sandoungout, a mis en lumière ces difficultés, notamment le manque d’investissements et les comportements inappropriés de certains agents. Jean Liévin Idoundou a promis de remédier à ces pratiques et de revoir la grille salariale pour améliorer la performance de l’entreprise.

Les attentes des Gabonais sont élevées. Ils espèrent des améliorations concrètes dans la distribution d’eau et d’électricité, avec une réduction des coupures fréquentes. La passation de pouvoir à la SEEG marque un tournant décisif, et les prochains mois seront cruciaux pour évaluer l’impact des réformes initiées par Jean Liévin Idoundou et son équipe.