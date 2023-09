Coup d’Etat au Gabon : le couvre-feu repoussé à minuit par décision du CTRI

Bonne nouvelle pour les nombreux opérateurs économiques et le monde scolaire gabonais, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) vient d’alléger le couvre-feu en vigueur depuis la prise de pouvoir de l’armée gabonaise le 30 août. Depuis ce mercredi soir, le couvre-feu passe ainsi de 22h00 à minuit jusqu’à 5h00 du matin.

Réclamés par de nombreux de gabonais y compris la classe politique, les autorités militaires qui ont renversé le pouvoir d’Ali Bongo le 30 aout, ont enfin décidé d’alléger à nouveau le couvre-feu en vigueur depuis le 26 aout au soir, date la dernière présidentielle annulée par le CTRI.

Selon le communiqué n°12 du CTRI lu hier par son porte-parole le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, cet aménagement a été décidé « dans le souci de soulager les opérateurs économiques de tous les secteurs, et compte tenu des impératifs liés à la rentrée scolaire », a justifié le communiqué des militaires gabonais au pouvoir dans le pays.

Les horaires du couvre-feu sont réaménagées ainsi qu’il suit : « 24h00 début du couvre-feu et fermeture stricte des barrières. 5h00 du matin, ouverture des barrières et fin du couvre-feu », a précisé le porte-parole du CTRI. Contrairement au dernier réaménagement qui faisait la différence entre la capitale (22h) et les villes de l’intérieur du pays (19h30), ces nouveaux horaires concernent l’ensemble du pays.