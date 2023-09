Coup d’Etat au Gabon : l’ensemble des frontières réouvertes après 3 jours de fermeture

Le Gabon s’achemine progressivement vers un retour à la normale. Après avoir renversé mercredi matin le régime d’Ali Bongo, l’armée gabonaise avait dû instaurer un couvre-feu et fermé l’ensemble des frontières du pays. Trois jours après cette prise de pouvoir qui s’est faite sans heurts, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé ce samedi la réouverture des frontières avec effet immédiat.

Bonne nouvelle pour les Gabonais et autres voyageurs qui se se sont retrouvés bloqués à l’étranger depuis mercredi et ceux voulant quitter le pays, le CTRI a annoncé ce samedi la réouverture de l’ensemble des frontières du Gabon, fermées depuis plus de 3 jours. C’est ce qu’indique un communiqué rendu public par le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le communiqué du CTRI

« Soucieux de tenir nos engagements internationaux, Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de ce samedi 2 septembre 2023 », a annoncé le CTRI citant une décision du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.

En raison du couvre-feu en vigueur depuis ce 30 août, les voyageurs seront autorisés à circuler aux heures du couvre-feu entre 18h00 et 06h00 sur présentation de leurs documents de voyage, a précisé le porte-parole du CTRI. Une décision qui devrait soulager nombre de voyageurs affectés par les premières mesures prises par l’armée gabonaise au soir du putsch.