Gabon : Un ancien cadre du Budget écroué pour une ardoise de 13 millions impayée depuis 12 ans

La justice gabonaise a parfois le temps long, mais elle finit par rattraper ceux qui tentent de s’y soustraire. Jacques Mazanga Legoro, ex-cadre de la Direction générale du Budget (DGB), dort en prison depuis quelques jours. Jugé le 11 février par le Tribunal de Franceville (Haut-Ogooué) pour abus de confiance, il doit répondre d’une dette de plus de 13 millions de FCFA contractée il y a une décennie et jamais honorée.

L’affaire remonte à l’année 2014. À l’époque en fonction, Jacques Mazanga Legoro entreprend des travaux de construction pour sa résidence. Il se fournit alors auprès d’une quincaillerie locale, récupérant des matériaux pour un montant total de 13 614 400 FCFA . Un accord est conclu : la somme doit être soldée progressivement. Pourtant, les mois passent et le quincaillier ne voit pas la couleur de son argent.

Un jeu de chat et de la souris judiciaire

Lassé d’être mené en bateau, le commerçant saisit la justice une première fois en 2015. Le Tribunal civil de Franceville tranche en sa faveur, sommant le cadre de s’acquitter de sa dette. Mais contre toute attente, Jacques Mazanga Legoro ignore la décision de justice.

La prison où est écrouée depuis une semaine le mis en cause

Pire, dans une tentative manifeste de gagner du temps et d’éviter le paiement, il pousse l’audace jusqu’à déposer plainte contre sa propre créance. Il aura fallu attendre douze ans et des changements administratifs au sein du Tribunal civil pour que le dossier soit relancé avec efficacité par l’opérateur économique lésé.

Interpellation et aveux tardifs

L’épilogue de cette longue fuite en avant a débuté le 8 février dernier. Les forces de l’ordre ont interpellé l’ex-cadre à son domicile du quartier Makana, dans le 4e arrondissement de Franceville. Inculpé pour abus de confiance, il a été placé sous mandat de dépôt dès le lendemain.

Lors de sa comparution en audience de flagrant délit le 11 février, l’accusé a d’abord tenté de noyer le poisson avant de se résigner à reconnaître les faits face à l’évidence. Le Ministère public a requis sa culpabilité à titre principal. En attendant le délibéré, Jacques Mazanga Legoro a été reconduit à la maison d’arrêt. Il sera définitivement fixé sur son sort ce mercredi 18 février 2026, date à laquelle la juridiction rendra son jugement.