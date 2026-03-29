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CAF : Démission surprise de Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de l’institution

Publié le 29 mars 2026 à 18h04min MàJ : //
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CAF : Démission surprise de Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de l’institution
CAF : Démission surprise de Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de l’institution © 2026 D.R./Info241

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Ce dimanche 29 mars, au Caire en Égypte, Véron Mosengo-Omba a créé la surprise en annonçant sa démission de son poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF). En fonction depuis 2021, le dirigeant a officialisé son départ en marge d’une réunion du comité exécutif de l’instance continentale. « Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de secrétaire général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels  », a-t-il expliqué dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux.

De nationalités congolaise et suisse, le désormais ex-secrétaire général laisse derrière lui un bilan marquant à la tête de l’administration du football africain. Durant son mandat, il a activement œuvré à la modernisation des structures de la CAF et au renforcement de la coopération entre les différentes fédérations membres. Son passage a notamment été caractérisé par une implication de premier plan dans les vastes chantiers logistiques, administratifs et organisationnels de l’institution, jouant un rôle clé dans la préparation et la coordination de la récente Coupe d’Afrique des nations 2025.

Cette démission inattendue, survenue en plein cœur des assises du comité exécutif, ouvre inévitablement une période de transition pour la confédération. L’institution faîtière devra rapidement s’atteler à trouver un successeur capable de maintenir la stabilité opérationnelle et de poursuivre les réformes engagées pour le rayonnement du ballon rond sur le continent. Le départ de Véron Mosengo-Omba marque ainsi la fin d’un cycle administratif majeur pour la CAF, à l’aube de nouveaux défis sportifs internationaux.

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