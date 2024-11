Attaqué à la machette par des voyous, un jeune gabonais de 25 ans rate de peu de perdre sa main

Le lundi dernier, en début d’après-midi, l’axe routier Interphoto-Stade blanc, dans le 2ᵉ arrondissement de Port-Gentil, a été le théâtre d’un braquage à main armée. L’attaque a laissé Luxin Mikongo, 25 ans, gravement blessé à la main. Bien que ses jours ne soient pas en danger, la victime est marquée par des séquelles importantes. Ce lundi 25 novembre, la famille de Luxin a décidé de lancer des poursuites judiciaires, espérant mettre un terme aux agissements du gang qui sévit dans ce secteur.

Luxin Mikongo, 25 ans, a été victime d’un braquage sanglant à Port-Gentil, le 18 novembre aux alentours de 12 heures. Ce dernier est tombé dans une embuscade au niveau de l’axe de la capitale économique réputé dangereux. Une nébuleuse bagarre d’une violence inouïe. Quand les premiers secours arrivent, ils découvrent un jeune homme prostré, sous le choc, la main déchiquetée et en sang. Ils prodiguent les premiers soins. « Ils ont voulu lui arracher le téléphone, ne se laissant pas faire, ils lui ont frappé la machette au bras. Il a reçu plus d’une vingtaine de points de suture », confirme à Info241 l’oncle maternel Prince Lary Kouili.

La main ensanglantée de la victime

Une partie de l’agression a été vécue par le voisinage impuissant. Un des riverains dit avoir vu une bande d’hommes poursuivant la victime, armés de machettes et de barres de fer. Le délit aurait été commis par trois hommes armés qui auraient forcé le jeune Gabonais à remettre son téléphone portable. C’est ainsi qu’un des voyous sort une arme blanche pour intimider leur proie, mais c’était sans compter sur la ténacité et le caractère bien trempé de leur victime, qui a refusé catégoriquement de se soumettre. L’altercation éclate entre les deux parties, qui s’engagent dans une violente bagarre.

Voyant leur adversaire lutter farouchement, un des voyous, pour mettre un terme à cette rixe, sort une machette qu’il avait dissimulée dans son jean et frappe la main gauche du jeune Luxin Mikongo. Le Gabonais de 25 ans est atteint, mais pas totalement immobilisé. Il réussit finalement un exploit en envoyant un violent coup de poing et un coup de tête aux deux autres qui le retenaient. Le voisinage accourt pour l’aider, et il parvient à prendre la fuite grâce à ce soutien, se réfugiant dans un domicile. Sa main gauche baigne de sang, tandis que les trois braqueurs prennent la fuite à pied dans les rues environnantes.

Une vue des lieux de l’incident

La douleur était si intense que le jeune Gabonais est resté évanoui et inconscient pendant plusieurs heures. Sa famille, alertée, l’a vite conduit dans une structure sanitaire de la place pour recevoir des soins. Le jeune homme, qui a mis plusieurs jours à se remettre physiquement de cette violente rencontre, peine à s’adapter à son handicap, qui l’oblige à demander de l’aide pour réaliser des tâches simples comme se laver ou s’habiller. La famille de Luxin Mikongo est ensuite allée porter plainte au commissariat ce lundi 25 novembre. C’est désormais à la police de mener l’enquête pour retrouver les individus. Mais pour la victime, ce braquage ressemble à un acte désespéré.

La famille de la victime déplore l’insécurité croissante dans ce quartier de Port-Gentil, considéré comme une zone de non-droit, où des bandes armées dépouillent les habitants de jour comme de nuit. En déposant plainte au commissariat, elle espère que les autorités agiront pour retrouver les agresseurs et renforcer la sécurité dans cette zone. Pour les résidents, la situation exige une intervention urgente des Forces de défense et de sécurité, afin de restaurer la paix et la quiétude dans le 2ᵉ arrondissement de la capitale économique.