Zouheir Jorio désormais aux commandes de Moov Africa-Gabon Telecom

Bien que l’information soit presque passée inaperçue auprès du plus grand public Moov Africa-Gabon Telecom, filiale du géant africain des télécommunications Maroc Telecom, a enregistré l’arrivée d’un nouveau manager général depuis plusieurs semaines. Il s’agit de Zouheir Jorio qui a pris les rênes de l’entreprise de télécommunication fixe et mobile, n°1 au Gabon. Il a pris la suite du directeur général sortant Abderrahim Koumaa arrivé en 2015.

C’est en début du mois d’octobre que Moov Africa-Gabon Telecom, accueillait son nouvel patron : Zouheir Jorio. En effet, Abderrahim Koumaa, son prédécesseur, avait annoncé le 20 septembre dernier au cours de la finale de la compétition « E-Start-Up Challenge » son départ de la direction générale de l’entreprise de télécommunication.

Le directeur général sortant Abderrahim Koumaa

Arrivé à sa tête en février 2015, Abderrahim Koumaa quitte le Gabon après six années de bons et loyaux services. L’arrivée de Zouheir Jorio en terres gabonaises s’inscrit dans une logique d’expansion des services télécoms sur l’étendue du territoire.

Un homme d’expérience

Rappelons à toutes fins utiles que Zouheir Jorio est un pur produit de Maroc Telecom qui l’a confié, et ce à maintes reprises, de hautes fonctions sur le continent. Nanti d’un diplôme en marketing obtenu à la prestigieuse université Laval au Canada, Zouheir Jorio a rejoint Maroc Telecom à l’orée des années 2000. En 2003 précisément, il fut nommé responsable de la division terminaux et cartes de l’entreprise. Il occupera ce poste jusqu’en 2012. Par la suite, il fut délégué régional d’entreprise de Maroc Telecom de 2013 à 2015 puis directeur de région en 2015.

Avant qu’il ne soit promu à la direction de Moov Africa-Gabon Telecom, Zouheir Jorio était depuis novembre 2015 le patron de Moov Mauritel, l’opérateur historique des télécommunications en Mauritanie devenu à 51%, une filiale de Maroc Telecom en 2001. Homme d’expérience et d’une rigueur prononcée, Zouheir Jorio est un amoureux du travail bien fait et des résultats probants. Ses différentes promotions administratives ne sont le fruit que de ses méthodes innovantes mettant la ressource humaine au centre de l’organisation.

Améliorer le taux de couverture dans l’arrière-pays

Nul ne doute qu’il aura pour objectif de poursuivre la mission d’Abderrahim Koumaa au sein de Moov Africa-Gabon Telecom visant à accroître considérablement le taux de couverture des services télécoms auprès du grand public. Car selon, le Conseil de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le taux de pénétration mobile se situe déjà à 171,34% pour une population estimée à 1 802 728 habitants conformément à la décision n° 291/CC du 26 novembre 2014.

Pour mener à bien cette importante mission, Zouheir Jorio pourra s’appuyer sur un investissement de 17,9 millions de dollars soit un peu plus de 10 milliards de nos francs. Ce programme d’investissement avait été annoncé le 16 juillet 2021 par l’ex directeur général de Moov Africa-Gabon Telecom Abderrahim Koumaa, pour couvrir en réseau de télécommunications 141 villages gabonais et 600 km de route entre 2021 et 2022. Ce, afin d’être en parfaite corrélation avec le Plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise pour la période 2021-2023, initié par le gouvernement gabonais.