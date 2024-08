Violences à Port-Gentil : l’un des instigateurs encore en fuite, rattrapé par la police gabonaise !

Sterly Itoudi Opra Verda, alias « la 46 », a été pris ce mercredi dans le filet des éléments de la police judiciaire, après cinq jours de cavale suite aux violences qu’a traversées la ville de Port-Gentil le 23 août dernier. Le présumé accusé nie en être le commanditaire mais est reconnu comme le principal dealer de stupéfiants dans le ghetto du quartier Pas-à-Pas. Les violences entre gangs rivaux sont nés d’une incompréhension liée à une enveloppe de 250 000 FCFA laissée au malfrat par le rappeur L’oiseau Rare dont il assurait la sécurité lors d’un concert dans la ville.

Cinq jours de cavale ont suffi aux agents de la police judiciaire de Port-Gentil pour mettre la main sur le fugitif Sterly Itoudi Opra Verda. Ce Gabonais de 34 ans serait le présumé auteur du mouvement des machettes perpétré par deux gangs rivaux dans plusieurs quartiers de la ville de Port-Gentil.

Des violences sous fond de guerre des gangs

En effet, vendredi 23 août, fut une soirée noire pour les populations qui, soudainement, ont vu dans les quartiers Salsa, Pas-à-Pas, Omboué-Central, Sindara, Carrefour Itonda, Chez Amegasse, Mini-Prix et d’autres, des voyous, le visage couvert d’une cagoule et des armes blanches en main, braquer et piller des commerces sur leur passage. Interpellé par les forces de l’ordre, ce père de deux enfants, sans emploi, connu sous les pseudonymes "la 46", "Flash", et "Illuminati", a reconnu être le dealer le plus célèbre du ghetto situé dans la ruelle jouxtant l’église catholique Saint-Paul des Bois, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil.

Le butin issu de pillages retrouvés chez le forcené

Ce caïd est bien connu des populations et des services de renseignement de la place. En cavale, il a finalement été capturé dans la zone franche de Port-Gentil, précisément au golf, lors d’une embuscade musclée tendue par les enquêteurs. « Oui, c’est moi qui vends les stupéfiants là-bas près de Saint-Paul des Bois. Je vends de temps en temps du stone. C’est ce qu’on appelle couramment le caillou », avoue-t-il.

Un chef de gang hors pair

Consommateur invétéré de substances prohibées, Sterly Itoudi Opra Verda reconnaît fièrement se livrer à la commercialisation du chanvre et, surtout, du stone. Il s’agit en effet de crack, appelé free base, obtenu en diluant du chlorhydrate de cocaïne dans de l’eau, puis en y ajoutant du bicarbonate de soude ou de l’ammoniaque. Le crack est vendu aux usagers sous forme de cailloux. Un commerce juteux selon lui, qui lui a permis de construire une résidence moderne. « Moi-même, je me shoote mais ce n’est pas constant. Tout ce qui concerne la drogue, j’admets vendre, mais l’attaque à la machette, ce n’est pas moi qui l’ai causée, et tout le monde le sait », prétend Sterly Itoudi Opra Verda.

Le mis en cause

Si la commercialisation de ces substances chimiques est strictement interdite au Gabon, ces drogues ont tout de même causé des dégâts considérables dans des familles et dans la ville du sable. Cependant, le présumé auteur de ces violences, qui ont fragilisé l’économie et le tissu social à Port-Gentil, nie en être le responsable. Pour lui, les auteurs présumés seraient quelques-uns de ses comparses d’autres gangs rivaux.

La ligne de défense du mis en cause

« Les commanditaires, c’est Azaria Aubame Yorick, Nolan, Mabandzo sans oublier Aliou. Azaria m’avait promis un jour qu’il violerait ma petite amie. Il est venu chez moi avec 150 personnes armées de machettes. Quand ils braquaient les gens en chemin, ils disaient que c’est "la 46" qui les avait envoyés. Or, dans tout ça, moi je n’y suis pour rien », se défend le présumé accusé.

Quelques outils de travail de l’intéressé

D’après lui, tout est parti d’une enveloppe de 250 000 F.CFA qui lui avait été remise à la sortie du concert du rappeur "L’Oiseau Rare". Récompensé pour avoir un temps soit peu assuré la sécurité de cette étoile montante, certains chefs de gang du 4e arrondissement ont cru que cet argent avait été remis pour tous et que le partage allait être respecté. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et, à la suite de cela, des tensions sont nées et la guerre a fini par éclater, promettant des représailles entre eux. D’où la sortie musclée de certains lieutenants du gang du 4e de Zépékinio du Real Madrid, qui n’auraient pas apprécié le geste, ainsi que d’autres encore en cavale.

« Le but d’Azaria était de nuire à ma réputation parce qu’il a vu que je l’ai poussé de la voiture de "L’Oiseau Rare" qui m’a donné 250 000 F.CFA. Et surtout parce que je ne lui ai rien donné. J’ai partagé avec les autres, mais à lui j’ai dit non. Il a profité de ça pour créer une histoire de machettes », explique Sterly Itoudi Opra Verda. En outre, la traque se poursuit et le Parquet de la République est déterminé à mettre la main sur les derniers fugitifs afin que les responsabilités soient établies.