Roland Olouba Oyabi honoré aux Makongonio Awards 2025 : Meilleur Journaliste en ligne

La deuxième édition des Makongonio Awards s’est conclue dans une ambiance solennelle ce vendredi 4 juillet à Akanda. Ce grand rendez-vous annuel de la presse gabonaise a consacré Roland Olouba Oyabi, journaliste chevronné et directeur de publication du média numérique Gabon Mail Infos, comme meilleur journaliste en ligne de l’année 2025. Une reconnaissance majeure, saluant un parcours professionnel exemplaire, unanimement salué par ses pairs et le public.

Face à deux autres finalistes – Daisy Ntogono de Gabon Clap Info et Sydney Ivembi de Gabon Actu – Roland Olouba Oyabi a su s’imposer avec 50 % des voix, à l’issue d’un vote combinant l’opinion du public et le jugement d’un jury professionnel, présidé par le Pr Anaclet Ndong Ngoua, spécialiste reconnu des sciences de l’information.

Un parcours fondé sur la rigueur

Connu pour sa rigueur rédactionnelle et son attachement à l’information vérifiée, Roland Olouba Oyabi s’est forgé une réputation d’analyste lucide, doté d’une plume précise et engagée. « J’ai compris que les efforts quotidiens et les formations que j’ai suivies au Gabon comme à l’international ont fini par porter leurs fruits », a-t-il confié, visiblement ému, lors de la remise de son trophée.

Le prix remporté par le confrère

Avec plus de douze ans de pratique dans la presse écrite, il a bâti une carrière guidée par l’intégrité et le respect du lecteur. Il a tenu à saluer le média Info241, où il a travaillé pendant près de sept ans comme pigiste, soulignant l’importance de cette expérience fondatrice avant de créer Gabon Mail Infos.

Une formation de haut niveau

Son parcours académique illustre son exigence d’excellence. Diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille, de l’Université de Lille et de l’Université de Johannesburg, il est également certifié en compétences numériques par l’École 241. « L’excellence réside dans la capacité à renouveler sans cesse ses connaissances », a-t-il déclaré.

La cérémonie, chargée d’émotion, a également rendu hommage aux journalistes disparus. La présence des autorités de tutelle et de nombreuses figures du paysage médiatique a contribué à rehausser l’éclat de l’événement. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2026.