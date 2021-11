Régies financières : les syndicats des agents se coalisent et durcissent leur grève illimitée

En grève générale illimitée pour réclamer leurs primes et régularisation de leurs situations administratives, les syndicats des agents des régies financières (Douanes, Trésor public, Impôts) et administrations assimilées du Gabon ont annoncé la formation d’une coalition pour parler d’une même voix face au gouvernement. Cette coalition créée jeudi dernier, a été présentée officiellement aux agents ce lundi à la faveur d’une assemblée générale à Libreville.

« Nous pensons que dans les régies financières et administrations assimilées nous sommes comme les 5 doigts de la main qui n’ont pas la même taille mais qui concourent au bon fonctionnement de la main », a déclaré Carlos Roberto Otounga, secrétaire général du Syndicat national de l’administration du Budget et de la Dépense publique (SYNABDP). « Il était nécessaire d’unir nos forces et créer une coalition. La coalition a été créée le jeudi 25 novembre 2021 et il était de bon aloi que nous convoquons une assemblée générale commune pour présenter la coalition à notre base », a-t-il rajouté.

Carlos Roberto Otounga, face à la presse ce lundi, à l’issue de l’AG

« Depuis un mois et demi, nous avons eu deux groupements syndicaux qui étaient en grève, un au ministère de Budget, l’autre au niveau du ministère de l’Economie et nous nous sommes rendu compte qu’en réalité, nous nous battons pour la même cause pour un objectif commun. Pour gagner ce combat, nous pensons qu’ensemble nous pourrions aller de l’avant, qu’ensemble beaucoup de lignes vont bouger », a justifié Carlos Roberto Otounga, une des figures de proue de cette nouvelle coalition intersyndicale.

Ces agents du ministère du Budget, de l’Economie et du Pétrole en grève générale et illimitée revendiquent entre autres la régularisation des situations administrations, le paiement de leurs primes. La coalition formée jeudi, regroupe entre autres la SACC, SAMPERH, SYMEGA, SYNACC, SYNADGD, SYNAPERDOUANES, SYLICONE, TRANSPARENCE. Tous des syndicats et regroupements syndicaux de ce secteur en charge de la collecte des recettes du Gabon.