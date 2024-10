Referendum Gabon 2024 : Les bulletins de vote finalement de différentes couleurs

C’est ce qui ressort d’une mise à jour du communiqué final du Conseil des ministres du 17 octobre paru ce samedi dans L’Union. Le ministère de l’Intérieur, qui a pris quatre décrets pour encadrer l’organisation du référendum constitutionnel du 16 novembre, a finalement renoncé au double bulletin blanc. Ceux-ci seront désormais de différentes couleurs, certainement pour faciliter l’opération de vote.

Alors que la mouture finale du projet de constitution validée en Conseil des ministres est toujours introuvable pour le grand public appelé à se prononcer, les autorités de la transition continuent d’apporter des correctifs aux informations officielles diffusées jeudi soir à l’issue de ce conclave. C’est le cas des couleurs des bulletins que les électeurs gabonais utiliseront le jour J.

Les deux bulletins de vote

Après avoir fait disparaître le bulletin blanc comme choix, le ministère de l’Intérieur précisait jeudi soir que les bulletins seraient blancs, portant les mentions « non » et « oui ». Selon le correctif diffusé ce samedi dans le quotidien pro-gouvernemental, le vert a finalement été choisi pour le « oui » et le rouge pour le « non ». Des couleurs qui devraient permettre de mieux les distinguer dans l’isoloir.

Cette modification concerne ainsi le décret définissant les modalités des bulletins de vote, et ce alors que le texte n’a toujours pas été rendu public, à moins de trois semaines de la date du vote. Une stratégie de communication qui interroge plus d’un observateur, alors que la version finale avait été remise par le Premier ministre de la transition jeudi après-midi au président de la transition.