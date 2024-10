Referendum constitutionnel : les gabonais appelés aux urnes le 16 novembre !

Le Conseil des ministres de ce jeudi 17 octobre, présidé par le général Oligui Nguema, a entériné pas moins de quatre décrets relatifs au référendum constitutionnel, dont celui portant convocation du collège électoral. Ainsi, les gabonais seront appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » le 16 novembre prochain sur le projet de Constitution, également validé ce jeudi par le même conseil.

Les autorités gabonaises semblent vouloir aller très vite. Quelques heures seulement après la remise de la mouture finale du projet de Constitution à 13h30 au président de la transition, les préparatifs pour le référendum sont déjà connus. Les gabonais devraient se rendre aux urnes dans moins d’un mois, comme stipulé dans l’un des décrets électoraux émanant du ministère de l’Intérieur.

Une vue de ce conclave gouvernemental

Les quatre décrets pris en application des lois n°20/96 du 15 avril 1996 et n°07/96 du 12 mars 1996 concernent l’organisation du référendum. Ils incluent : le décret fixant les modalités des bulletins de vote, le décret portant convocation du référendum, le décret soumettant le projet de Constitution au vote référendaire, et celui régissant la prestation de serment des membres des commissions électorales.

Selon le premier décret, les électeurs auront deux bulletins imprimés sur papier blanc, avec les mentions « OUI » et « NON ». Le second décret fixe la date du scrutin au 16 novembre 2024. Le troisième soumet formellement le projet de Constitution au référendum, tandis que le dernier règlemente le serment des membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires.

Les quatre prochaines semaines seront cruciales pour ce référendum sur une nouvelle Constitution, dont le contenu n’a pas encore été dévoilé au public, mais devrait l’être dans les heures à venir. Les autorités ont opté pour un délai relativement court pour organiser ce scrutin majeur, qui sera le troisième référendum constitutionnel dans l’histoire du Gabon.