Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 20 septembre 2025
  • 801
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    RDC : Les petits commerces désormais interdits aux étrangers dès novembre

    Publié le 20 septembre 2025 à 11h03min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/rdc-les-petits-commerces-desormais-interdits-aux-etrangers-des,2550
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Accusé de viol, Daniel Mengara évoque une relation « consentie » et dénonce un « complot politique »

    Gabon : Une plainte pour viol déposée en France contre Daniel Mengara

    Afrique du Sud : Les hommes désormais autorisés à porter le nom de leur femme

    CEMAC : Denis Sassou-Nguesso prend les rênes de l’institution économique sous-régionale

    Obasanjo relance son appel pour une monnaie unique africaine : « Nous devons bâtir nos propres systèmes »

    International
    RDC : Les petits commerces désormais interdits aux étrangers dès novembre
    RDC : Les petits commerces désormais interdits aux étrangers dès novembre © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    À partir de novembre prochain, les étrangers ne pourront plus exercer dans le secteur du petit commerce en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé de ne pas renouveler le moratoire en vigueur, afin de rétablir l’application stricte de la loi de 1973, qui réserve cette activité aux Congolais.

    L’annonce a été faite mardi 16 septembre par le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques au Béatrice Hôtel de Kinshasa. « Ce moratoire, instauré par décrets successifs, a fini par diluer le principe même de la loi », a-t-il rappelé, soulignant que la disposition légale vise à protéger les commerçants nationaux.

    Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de mettre fin aux dérogations qui favorisaient une concurrence jugée déloyale. Une réforme législative est annoncée pour clarifier la notion de petit commerce et offrir un cadre juridique « clair et applicable  ». Cette mesure s’inscrit dans la politique économique de Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la lutte contre la vie chère, la relance de la production locale et la formalisation de l’économie informelle.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève