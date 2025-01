Port-Gentil : Un père médusé, fait incarcérer l’amant quadragénaire de sa fille de 14 ans

C’est une affaire peu commune qui secoue le quartier Massuku, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. Joseph Mayombo, gabonais de 48 ans, a été arrêté et écroué à la prison centrale de la capitale économique gabonaise la semaine dernière après qu’un père en colère ait dénoncé une relation entre lui et sa fille de 14 ans. Cette dernière est même tombée enceinte, a rapporté hier l’Union. Un fait qui a déclenché l’ire paternelle et conduit le dossier devant la brigade de gendarmerie de l’Océan qui a procédé à son arrestation.

Le prévenu, loin de nier la relation, a surpris les enquêteurs avec une défense pour le moins insolite. Selon lui, la mère et la grand-mère de la jeune fille étaient parfaitement au courant de cette liaison immorale. « Elles venaient souvent chez moi, je leur donnais de l’argent et elles mangeaient chez moi », a-t-il expliqué. Il assure même que la grand-mère aurait récemment sollicité de l’argent pour acheter une bouteille de gaz. Le nouveau pensionnaire de la prison centrale de Port-Gentil Joseph Mayombo rejette fermement les accusations de viol et de détournement de mineure, tout en adoptant une posture de défiance. « Ce n’était plus une relation cachée. Je préfère qu’on m’accuse de l’avoir hébergée, mais pas de l’avoir violée », a-t-il martelé devant les autorités. Il est même allé jusqu’à prétendre qu’il n’était pas le premier partenaire de la jeune fille, mais le quatrième, certains précédents étant, selon lui, plus âgés que lui. Ces arguments pour le moins audacieux n’ont pas trouvé écho favorable auprès du magistrat instructeur, qui a décidé de placer l’accusé en détention provisoire. Les charges retenues contre lui reposent sur les articles 256 et 275 du Code pénal, relatifs au viol et au détournement de mineure, des crimes passibles de lourdes peines. Cette affaire met également en lumière des questions troublantes sur le rôle de la famille de la victime. Si les déclarations du prévenu sont avérées, le comportement des proches de la jeune fille pourrait soulever des interrogations sur une éventuelle complicité ou négligence. L’enquête devra déterminer les responsabilités des uns et des autres dans cette situation choquante. En attendant, Joseph Mayombo, désormais derrière les barreaux du "Château", comme on surnomme la prison de Port-Gentil, devra faire face à la justice. Une affaire insolite qui illustre les dérives sociales et les tragédies humaines qui continuent d’interpeller les Gabonais.