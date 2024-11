Port-Gentil : Un pasteur de 57 ans viole une ado de 17 ans possédée par des « esprits »

Encore une affaire de viol au centre duquel se trouve un pasteur. Jean Marie Létat de l’église prophétique le « Don de la grâce » est aux arrêts pour viol depuis ce mercredi. Le présumé violeur aurait essayé d’introduire son pénis dans le sexe de sa fidèle de 17 ans venue pour obtenir de l’aide spirituelle car sous l’emprise de ’’mauvais esprits’’. Le 13 novembre, l’homme de dieu a été incarcéré à la prison centrale de Port-Gentil.

Le leader de l’église de réveil « Don de la grâce », située au quartier Ngadi dans le 1er arrondissement de Port-Gentil n’est plus un homme libre. Né le 24 juin 1967, Jean Marie Létat a été arrêté le 8 novembre dernier dans son église par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade centrale de Port-Gentil. Les faits ont eu lieu à la mi-juin dans son église éveillée.

Un pasteur spécialiste des « mauvais esprits »

Recevant très souvent des fidèles malades pour des guérisons « prophétiques », l’homme de 57 ans a eu une fidèle un peu particulière avec des troubles singuliers car possédée par des ’’mauvais esprits’’. Ce jour-là alors qu’il était dans son bureau pendant que d’autres religieux priaient, une jeune fille d’à peine 17 ans faisait un vacarme terrible qui a alerté l’homme de Dieu. « Il n’y avait aucun moyen de suivre le culte vu qu’elle était agitée et renversait tout sur son passage. Je suis venu lui imposer les mains et elle s’est calmée », explique-t-il.

L’homme de dieu ruminant sur son sort à la gendarmerie

Dans la même journée, la demoiselle va piquer une énième crise. Ce qui a conduit le pasteur à diligenter une séance de prière afin que l’adolescente retrouve ses esprits. Au terme du culte dominical, le père de la concernée décide de rencontrer alors l’homme de Dieu à qui il propose de garder sa fille qui avait tenu toute la maison en haleine durant trois jours. Vu que sa femme n’était pas à la maison, le père de famille met à la charge de l’église sa plus grande de filles souffrant de crises ’’mystiques’’.

Le loup dans la bergerie

À 22 heures avec sa fille, ils partent à l’église Don de la grâce où la demoiselle est laissée par son père. Munie d’une natte et d’autres effets personnels, elle prend ses quartiers près des autres chantres qui animent très souvent les veillées de prière.

« Cette nuit-là, on n’a pas bien dormi étant donné qu’elle faisait un tapage. Je lui ai donné des versets bibliques qu’elle devait réciter à chaque fois. À 4 heures du matin, elle est venue me voir disant voir des esprits qui viennent l’attaquer », raconte le pasteur.

Un pasteur désormais pensionnaire de la prison centrale

Pour véritablement être rassuré que sa patiente sort peu à peu des attaques des ’’mauvais esprits’’, Jean Marie Létat recommande à sa malade de faire ses bagages et de le rejoindre dans son bureau où il dormait seul. De 4 heures à 7 heures du matin avant l’arrivée du père, les deux parties ont passé leur temps à contre-attaquer les coups de leurs adversaires du monde des esprits. « Elle était possédée. C’est alors que j’ai proposé à son père de lui faire un baptême pour qu’elle prenne la sainte cène », avance Jean Marie Létat.

Une possession qui vire au viol

La mère de l’adolescente jointe au téléphone va débourser 15 000 FCFA pour payer tous les articles liés au baptême de sa fille. Malheureusement, un jour avant ce grand rendez-vous, la demoiselle tombe dans une « impureté » due à sa période menstruelle. C’est alors qu’elle est renvoyée chez elle, le temps pour elle que ses règles finissent. Une semaine après, elle regagne la bergerie dans laquelle le pasteur l’attendait.

« Je lui ai dit étant à deux et que les autres ne sont pas là. Je vais te faire la prière. Je lui ait fait un massage avec l’huile d’onction. En le pratiquant, un esprit m’a pris et ça s’est passé », reconnait l’homme de Dieu. « Je reconnais les faits. J’étais traumatisé par l’esprit de nuit. Vraiment que Dieu me pardonne. J’ai essayé mais je n’ai pas pu », s’excuse le présumé violeur Jean Marie Létat.

Un pasteur victime de la chair

Voyant sa patiente en petite culotte dans sa bagarre avec les ’’mauvais esprits’’, l’homme de Dieu décide alors de lui ôter le collant qu’elle avait, son soutien et le string afin de passer à l’acte. « Son sexe et mon sexe se sont touchés. J’ai essayé seulement. Quand elle m’a dit qu’elle est vierge, j’ai laissé. Elle combattait avec des esprits qui voulaient qu’elle livre sa maman. C’est ce qu’elle m’a dit et là j’ai tout arrêté », tente de se dédouaner l’homme de Dieu.

Il a été présenté au magistrat instructeur près le Tribunal de première instance de Port-Gentil, où un mandat de dépôt lui a été délivré pour être admis à la prison centrale de Port-Gentil depuis le 13 novembre dernier.