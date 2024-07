Port-Gentil : Un délinquant notoire remis en liberté après avoir avoué un énième vol dans une maison

Chérubin Lionel Akagha, accusé de vol d’un téléphone portable dans une concession privée à Port-Gentil, a recouvré ce mardi la liberté provisoirement. Cet acte, qu’il a reconnu après son interpellation le 12 juillet, soulève des questions sur la rigueur de la justice face à l’ardeur d’avocats spécialisés en procédure pénale.

Selon nos informations, l’affaire s’est déroulée la semaine dernière au marché du Camp Boireau, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Chérubin Lionel Akagha, un Gabonais d’une trentaine d’années, connu pour la collecte et la vente d’escargots, a repéré un téléphone portable laissé sans surveillance à la terrasse d’une maison. Son instinct criminel l’a poussé à s’introduire frauduleusement dans la concession pour dérober le téléphone. Il a ensuite pris la fuite, espérant échapper à la population.

Appréhendé rapidement

« J’ai été arrêté pour vol. En passant par une barrière, j’ai vu un téléphone portable branché, je l’ai pris et j’ai fui », a avoué Chérubin Lionel Akagha devant la presse. Le propriétaire du téléphone, réalisant le vol, a immédiatement alerté son frère, un agent de la police judiciaire en patrouille près du quartier d’Orovaty. Grâce aux indications précises, l’agent a rapidement appréhendé Akagha une heure après le vol, alors qu’il tentait de vendre le téléphone. Il a été placé en garde à vue pour être auditionné.

Le voleur présumé avant sa libération par la justice

« Étant donné que les agents patrouillaient vers Orovaty, ils m’ont arrêté. Ce n’est pas la première fois que je me retrouve dans un poste de police, c’est souvent pour des cas de coups et blessures volontaires », a-t-il avoué. Connu des autorités pour ses antécédents criminels, y compris la consommation et la vente de drogues, ainsi que des actes de violence, Chérubin Lionel Akagha a une réputation bien ancrée dans les fichiers des renseignements gabonais.

Des aveux, puis la liberté !

« Je fumais avant le chanvre, mais depuis que j’ai attrapé la tuberculose, j’ai décidé d’arrêter. Je ne vends pas le chanvre, mais j’allais en prendre dans les ghettos des Acaé à Libreville », a-t-il déclaré. Malgré ses aveux et son passé trouble, Akagha a été libéré provisoirement en attendant son procès. Cette décision a suscité des critiques et des interrogations sur la rigueur de la justice. « Quelqu’un qui a avoué s’être introduit frauduleusement chez autrui pour voler un téléphone mérite-t-il la liberté provisoire après ses aveux ? Pas sûr ! », déplore Séverin Koumba, un observateur de la scène judiciaire.

Toutefois, il est à noter qu’une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire dans des conditions strictes prévues par la loi, mais peut également être remise en liberté provisoire à l’initiative du juge d’instruction ou du procureur de la République. Chérubin Lionel Akagha, interpellé le vendredi 12 juillet dernier, a été libéré provisoirement quatre jours plus tard. Il peut désormais vaquer à ses occupations, en espérant qu’il ne troublera plus l’ordre public.