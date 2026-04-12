Port-Gentil : Oligui Nguema choisit l’ancienne cité frondeuse pour célébrer l’an 1 de son élection

La capitale économique gabonaise va vibrer ce dimanche 12 avril au rythme d’un événement politique d’envergure. Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, y est attendu pour communier avec les Porgentillais et les Porgentillaises. L’occasion n’est pas fortuite : elle marque le premier anniversaire de son élection triomphale à la magistrature suprême intervenue le 12 avril 2025. Une visite symbolique dans une ville autrefois réputée rebelle, qui témoigne de la nouvelle dynamique du pays. Le Gabon n’est plus en transition.

Le choix de l’Ogooué-Maritime n’est en effet pas anodin. Lors du scrutin présidentiel de l’année écoulée, l’actuel chef de l’État y avait réalisé une percée historique. Alors que la cité pétrolière était jadis le bastion incontesté de l’opposition radicale, les électeurs de la province avaient massivement adhéré à sa vision, contribuant très largement au plébiscite national historique de 94,85 % des suffrages exprimés. Ce basculement électoral majeur appelait une reconnaissance présidentielle, que cette visite vient aujourd’hui matérialiser.

Une ferveur populaire en préparation

En prélude à cette arrivée, l’effervescence monte dans la commune. Le 8 avril, l’hôtel de ville a abrité une importante rencontre présidée par la gouverneure de la province, Françoise Assengone Obame. L’autorité provinciale a appelé à la mobilisation de tout un chacun afin de réserver au numéro un gabonais un accueil à la dimension de son rang. Au cours de cet échange avec les forces vives locales, elle a particulièrement insisté sur la discipline, la rigueur et la solidarité qui doivent nécessairement prévaloir en pareille circonstance.

À quarante-huit heures de cette arrivée, Port-Gentil s’est parée de ses plus beaux atours, portée par l’enthousiasme de ses habitants. Cet engouement se ressent dans les différents quartiers, où les citoyens s’organisent, ici et là, pour donner un cachet particulier à l’événement. « Nous allons réaffirmer au chef de l’État notre attachement à sa personne et à sa vision. Car sa présence ici est un honneur pour nous », a confié un habitant du secteur de Bac-Aviation, illustrant le sentiment profond que ce séjour constitue un moment privilégié de dialogue direct.

La relance des chantiers comme priorité absolue

Si la célébration de cet anniversaire s’annonce belle et riche en couleurs, elle demeure indissociable des attentes sociales et économiques élevées des populations locales. L’ancienne capitale frondeuse aspire légitimement à bénéficier d’infrastructures modernes, à l’image des autres chefs-lieux de provinces du pays. Les regards sont particulièrement tournés vers la reprise vivement espérée de tous les chantiers publics actuellement à l’arrêt, des projets indispensables pour redonner un souffle au développement urbain de la cité.

Le déplacement de Brice Clotaire Oligui Nguema se présente donc comme un équilibre subtil entre la fête politique et les réponses concrètes aux urgences du quotidien. Pour les Porgentillais, cette présence doit sceller définitivement le nouveau pacte de confiance né des urnes en 2025. L’enjeu pour le président de la République sera de prouver que l’intégration pleine et entière de la capitale économique dans sa majorité se traduira par des réalisations tangibles sur le terrain.