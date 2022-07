Les maires du Gabon en conclave à Franceville pour éradiquer l’insalubrité de leur ville

Après un premier report des travaux en juin dernier, la 3e assemblée générale de l’Association des maires du Gabon (AMG) se tient depuis ce jeudi à Franceville (Haut-Ogooué) jusqu’à ce samedi 30 juillet. Alors que la décentralisation reste toujours un slogan politique dans le pays, les 52 maires du pays vont plancher sur l’épineux problème de l’insalubrité croissante qui gangrène les plus grandes villes du Gabon.

Cette assemblée générale se tient sous la direction du ministre Menga M’Essone ministre de la Décentralisation de la Cohésion et du Développement des territoires

en présence de la mairesse de Libreville Christiane Mba Ndutume présidente de l’association des maires du Gabon. C’est à l’hôtel de ville de Franceville que se tiendront les débats autour de la thématique de « la gestion des ordures ménagères et de encombrants : leur impact sur le plan socio-économique et environnemental ».

Une vue des principaux officiels de cette AG

Pour Michel Menga M’Essone,"Nous devons avoir les caisses qui financent les collectivités locales. Et pour que cette caisse soit active, il faut mettre en place un programme. Un programme de développement. C’est sur la base de ce programme que les financements peuvent se faire". La question de la décentralisation sera longuement été débattu au cours de ces assises. Les collectivités locales étant les plus concernées.

Les maires du Gabon durant deux jours vont mettre en place des stratégies pour mieux lutter contre la problématique des ordures ménagères qui sont à l’origine de la pollution. À l’issue de cette rencontre, plusieurs recommandations seront faites sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales, les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien dans l’exercice de leurs fonctions.

La signature du livre d’Or par les maires présents est l’un des temps forts de cette journée d’hier. L’Association des maires du Gabon (AMG) a été créée en 2007. C’est un outil indispensable dans les missions des collectivités locales. La dernière assemblée de l’AMG remonte à l’année 2016 dans la ville de Lambaréné (Moyen-Ogooué).