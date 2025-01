Port-Gentil : le domicile d’une leader associative vandalisé par des voyous très particuliers

Dans la nuit du 18 au 19 janvier, le domicile de Cocolylyss Madoungou-Mbourou, militante du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) et présidente de l’association Yiesse, a été violemment pris pour cible. Située dans le quartier « derrière l’école à feu », dans le 4ᵉ arrondissement de Port-Gentil, sa maison a été attaquée par des individus non identifiés. Les assaillants ont brisé les baies vitrées de sa demeure et les vitres de son véhicule, sans toutefois emporter quoi que ce soit.

La militante redoute que cet acte ne soit pas un simple cambriolage, mais plutôt une tentative de déstabilisation orchestrée par des ennemis politiques ou associatifs. « Si c’étaient des voleurs, ils auraient emporté des objets précieux laissés sur la terrasse », a-t-elle confié à Info241 cette présidente d’association qui milite pour le bien-être des populations par la création des activités génératrices de revenus. Un acte de vandalisme troublant Les cambrioleurs ont d’abord brisé une vitre latérale gauche de son SUV blanc de marque Toyota, stationné dans la cour principale. Armés d’un pied-de-biche enroulé dans un tissu, ils ont ensuite essayé de s’introduire dans le domicile en s’attaquant au plafond extérieur de la terrasse. Bien que ces efforts n’aient pas permis aux assaillants de franchir les grilles de sécurité, l’incident laisse planer des doutes sur leurs intentions. Une autre vue du domicile « Si c’étaient des voleurs, ils auraient emporté les objets précieux placés sur la terrasse », affirme la militante politique. Aucun équipement comme le lecteur de musique, la batterie, ou encore les documents importants n’a été volé. Ces détails renforcent ses soupçons quant à un possible acte malveillant orchestré pour l’intimider. Un quartier plongé dans le noir Les faits se sont déroulés pendant une coupure d’électricité, un phénomène récurrent dans la ville de Port-Gentil. Les bandits ont profité de l’obscurité pour opérer sans attirer l’attention. Même le gardien, pourtant présent sur les lieux, n’a pas remarqué leur présence. La vitre cassée du véhicule se trouvant sur les lieux Déterminés, les vandales ont brisé la baie vitrée de la porte centrale menant au salon, mais les grilles de sécurité installées jusqu’au plafond les ont empêchés de s’introduire. « Comme il y a des grilles partout, aucun d’eux n’a pu entrer, même quand ils ont tenté de passer par le plafond qu’ils ont cassé », confie-t-elle. Un passé marqué par des attaques Ce n’est pas la première fois que Cocolylyss Madoungou-Mbourou et sa famille sont victimes d’attaques. Elle se souvient d’un braquage passé, perpétré par un groupe de jeunes fumeurs de produits prohibés, au cours duquel elle et son mari avaient été dépouillés de leurs biens. Cette fois, la militante du PDS redoute que l’attaque ne soit liée à ses engagements politiques ou associatifs. Connue pour son rôle dans la promotion des projets générateurs de revenus et les regroupements de tontines, elle bénéficie d’une certaine notoriété dans son quartier, ce qui pourrait faire d’elle une cible. Un appel à la justice Cocolylyss Madoungou-Mbourou a déposé une plainte le lundi 20 janvier et s’en remet désormais à la justice gabonaise pour retrouver les auteurs de cet acte. « Je crois en la justice de mon pays et j’espère que ceux qui ont fait ça répondront de leurs actes », affirme-t-elle. Cet incident soulève des inquiétudes quant à la sécurité des personnalités politiques et associatives à Port-Gentil. La militante appelle également à une meilleure sécurisation des quartiers, notamment en ces périodes de délestages qui favorisent l’insécurité. En attendant les conclusions de l’enquête, elle se dit déterminée à poursuivre ses activités associatives et politiques malgré cette tentative d’intimidation.