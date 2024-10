Octobre Rose : Près de 500 élèves sensibilisées sur les cancers féminins à Port-Gentil

Près de 500 élèves de sexe féminin du lycée d’État Joseph Ambouroue Avaro de Port-Gentil ont bénéficié d’une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins. Issues des classes de 3e, 2e, 1ère et terminales toutes séries confondues, elles ont été informées ce jeudi dans la capitale économique gabonaise pendant près de quatre heures sur la lutte et la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus.

Dans le cadre du mois national de sensibilisation contre ces cancers, les intervenants ont discuté des signes de la maladie, des méthodes de dépistage et des traitements à envisager. « Il est crucial de sensibiliser très tôt toutes les jeunes femmes sur l’impérieuse nécessité de se faire dépister », a déclaré Christian Robert Nkoma, représentant Ogooué-Maritime et Sud Gabon du CGC et promoteur de la campagne.

Une vue de la campagne

Cette initiative fait partie des actions de la fondation "Ma Bannière", dirigée par la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, qui s’engage personnellement dans la lutte contre les cancers féminins. L’objectif est de détecter la maladie à temps, car elle est plus traitable lorsqu’un diagnostic précoce est établi. Plusieurs facteurs de risque, comme les rapports sexuels précoces et non protégés, la multiplicité des partenaires, les infections à VIH, une mauvaise hygiène sexuelle et le tabagisme, ont été soulignés par le conférencier. « L’absence de dépistage est très dangereuse. Nous devons d’abord prioriser le dépistage. J’invite mes camarades à se faire dépister, surtout si nous avons commencé l’activité sexuelle », a lancé l’élève de 1ère A1, Pierrette Aworet Aganga.

Le Dr Jonas Mboumba, gynécologue obstétricien, a également rappelé que la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus passe par une bonne alimentation, une pratique régulière du sport et la limitation de l’utilisation de produits cosmétiques contenant des substances cancérigènes. « Cela peut causer de graves dommages si on néglige ces aspects, et dès le début des rapports sexuels, il est important d’être conscient de certains risques », a ajouté l’élève Georgette Essongue.

La salle dédiée à l’opération

L’engouement des écolières a été notable, presque toutes se rendant au site de sensibilisation pour s’informer sur les mécanismes de prévention. « Nous, les femmes, devons prendre conscience que les cancers féminins sont très graves et qu’il est essentiel de se dépister. Nous sommes jeunes et avons tendance à négliger ces enjeux. Il faut renouveler ce type d’initiatives pour sensibiliser », a conclu Georgette Essongue.