National-Foot 1 : Mangasport détrône le Stade Mandji au terme d’une 18e journée à rebondissements

Le championnat de première division de football du Gabon a connu un véritable tournant ce samedi 30 mai. À l’occasion de la 18e journée du National-Foot 1, la course au titre a pris une nouvelle dimension avec le changement de leader en tête du classement. Impitoyable lors de son déplacement, Mangasport emmené par le coach Thierry Mouyouma s’est emparé du fauteuil tant convoité, profitant du faux pas de son concurrent direct, le Stade Mandji, tenu en échec dans le Moyen-Ogooué.

Le déplacement au stade Augustin-Monédan de Libreville ne s’annonçait pourtant pas simple pour les miniers de Moanda. Ils y retrouvaient l’AO CMS, la seule formation à les avoir accrochés à domicile cette saison. Toutefois, irrésistibles depuis la prise de fonction de l’ex coach des Panthères du Gabon, les champions de la saison dernière ont tenu leur rang avec autorité pour dicter leur loi face aux Cémésiens et confirmer leur dynamique victorieuse.

Un leader port-gentillais freiné à Lambaréné

Au terme d’une prestation parfaitement maîtrisée, Mangasport a scellé une douzième victoire consécutive. Cette impressionnante série permet au club de la province du Haut-Ogooué d’afficher des statistiques offensives redoutables avec désormais 41 buts marqués au compteur et une différence de buts encore améliorée à +30.

*Le coaching gagnant de Mouyouma*

Pendant que Moanda engrangeait les trois points de la victoire, le Stade Mandji vivait une après-midi beaucoup plus compliquée sur la pelouse du stade Jean-Koumou de Lambaréné. Opposés au Lambaréné AC, les Port-Gentillais n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge (0-0) au terme d’une rencontre âprement disputée. Devant un public venu nombreux, les locaux ont dominé les débats, sans parvenir à concrétiser.

Le nouveau visage du classement général

Ce partage des points s’avère être une bien mauvaise opération pour le Stade Mandji, qui cède ainsi son trône au profit de son rival historique. L’AS Mangasport s’installe au sommet du championnat avec 46 points, devançant d’une courte tête la formation marigovéenne qui stagne à 45 unités. Loin derrière ce duo de tête qui écrase la compétition, le FC 105 complète le podium avec 31 points.

Dans la seconde moitié du tableau, la lutte pour le maintien reste particulièrement âpre. Si Lozosport (11e) et Bouenguidi Sport (12e) tentent de garder la tête hors de l’eau, la situation est critique pour l’US Bitam et l’AS Dikaki, englués dans les profondeurs du classement.

Rang Équipes Points Joués Différence de buts 1 A.S. Mangasport 46 18 +30 2 A.S.O. Stade Mandji 45 18 +23 3 FC 105 31 18 +8 4 Ogooué FC 30 18 +4 5 Oyem A.C. 29 18 +8 6 Stade Migovéen 26 18 0 7 A.O. C.M.S. 25 18 +1 8 Vautour Club 23 17 +3 9 Lambaréné A.C. 22 18 0 10 U.S. Oyem 21 17 0 11 Lozosport 20 18 +1 12 Bouenguidi Sport 15 18 -6 13 U.S. Bitam 8 16 -33 14 A.S. Dikaki 5 18 -37

Le programme complet de la 19e journée

La 19e journée s’ouvre ce mardi 2 juin avec plusieurs affiches intéressantes pour la course en tête. Le nouveau leader, l’AS Mangasport, effectuera sa première sortie dans son costume de premier de la classe en recevant l’US Bitam sur ses installations de Moanda.

Les rencontres se poursuivront le mercredi 3 juin, où tous les regards seront tournés vers Port-Gentil. Le Stade Mandji, désormais dans la peau du chasseur, tentera de se relancer à domicile face à Bouenguidi Sports.

Mardi 2 juin

15h30 : Le Vautour Club affronte l’Ogooué FC au stade Monédan de Libreville.

15h30 : L’AS Mangasport est opposée à l’US Bitam au stade Henri-Sylvoz de Moanda.

15h30 : L’US Oyem rencontre Lozosport au stade Akouakam d’Oyem.

Mercredi 3 juin