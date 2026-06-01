Gouvernance mondiale : l’urgente refonte du G7 et du G20 face aux réalités économiques du XXIe siècle

Près d’un demi-siècle après sa création, le Groupe des sept (G7) continue d’occuper une place centrale dans les débats économiques internationaux. Pourtant, le monde actuel n’est plus celui de 1975. La montée en puissance de l’Asie, l’émergence de nouvelles économies industrielles, l’importance croissante de l’Afrique dans la démographie mondiale et la transformation des chaînes de valeur internationales posent une question fondamentale : les institutions actuelles de gouvernance économique mondiale reflètent-elles encore la réalité économique de notre siècle ?

Le G7, composé des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, représente aujourd’hui une part décroissante de la population et du produit intérieur brut mondiaux mesurés en parité de pouvoir d’achat. Dans le même temps, plusieurs économies parmi les plus performantes de la planète, telles que la Suisse, la Norvège, l’Australie ou encore Taïwan, demeurent absentes de cette enceinte stratégique malgré leur niveau élevé de richesse, d’innovation et de compétitivité.

Repenser la représentativité pour une légitimité accrue

Le G20 a certes permis d’élargir la représentation internationale en intégrant les grandes puissances émergentes comme la Chine, l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud. Cependant, ce forum reste marqué par des déséquilibres géographiques et institutionnels qui limitent parfois sa capacité à produire des décisions perçues comme pleinement légitimes par l’ensemble de la communauté internationale.

Face à ces défis structurels, plusieurs experts plaident pour une réforme ambitieuse de l’architecture mondiale. Une première piste consisterait à transformer le G7 en un « G10 des économies avancées », intégrant formellement des pays tels que la Suisse, la Norvège et l’Australie, dont les performances économiques et les niveaux de développement figurent parmi les plus élevés au monde.

Vers un G24 économique et un nouveau modèle décisionnel

Parallèlement, le G20 pourrait évoluer vers un « G24 économique mondial » davantage représentatif des grands équilibres contemporains. Cette nouvelle architecture accorderait une place accrue à l’Afrique, à l’Asie du Sud-Est et aux organisations régionales majeures telles que l’Union africaine, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) ou le Marché commun du Sud (Mercosur). Une telle réforme permettrait de mieux prendre en compte les intérêts des régions dont la croissance démographique et économique façonnera incontestablement l’économie des prochaines décennies.

Au-delà de la simple composition de ces cercles d’influence, la réforme devrait également porter sur les mécanismes de décision. Plusieurs propositions suggèrent l’instauration d’un système de vote pondéré fondé sur des critères objectifs tels que le produit intérieur brut, la démographie, le commerce international, l’innovation technologique et la stabilité financière. Ce modèle renforcerait la crédibilité des décisions tout en reflétant plus fidèlement le poids réel des économies participantes.

De la concertation à l’action concrète

Enfin, la création d’un Fonds mondial d’investissement productif consacré aux infrastructures, à l’énergie, à la transition numérique et à l’industrialisation des régions en développement pourrait transformer ces forums de dialogue en véritables moteurs de croissance mondiale. L’objectif avoué serait de passer d’une logique de concertation diplomatique à une logique d’action concrète, mesurable et impactante sur le terrain.

Dans un contexte international lourdement marqué par les tensions géopolitiques, les transitions énergétiques, les bouleversements technologiques et les défis de la dette publique, la refonte du G7 et du G20 apparaît de plus en plus comme une nécessité impérieuse plutôt qu’une simple option. Une gouvernance économique mondiale plus représentative, efficace et inclusive constituerait un levier essentiel pour renforcer la stabilité internationale et favoriser une croissance véritablement équilibrée au bénéfice de toutes les régions du monde.