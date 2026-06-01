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Accident

Mouila : La course folle d’un véhicule dans la Ngounié coûte la vie à un enfant de 8 ans

Publié le 1er juin 2026 à 08h57min MàJ : 1er juin 2026 à 08h57min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flavie MK
Société
Mouila : La course folle d’un véhicule dans la Ngounié coûte la vie à un enfant de 8 ans
Mouila : La course folle d’un véhicule dans la Ngounié coûte la vie à un enfant de 8 ans © 2026 D.R./Info241
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L’insouciance du week-end s’est brutalement transformée en cauchemar le dimanche 31 mai à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Un tragique accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Toyota RAV4 et ses trois occupants a coûté la vie à un jeune garçon de huit ans. Ce drame absolu, survenu dans le sud du pays, plonge une nouvelle fois la communauté molvilloise dans une profonde consternation.

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Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux du sinistre, la dynamique de la sortie de route dont on ne connait pour l’heure la cause, n’a laissé que très peu de répit aux passagers. Le véhicule tout-terrain, pour des raisons qui restent encore à élucider, a fait une violente embardée avant de plonger et de terminer sa course directement dans les eaux du fleuve Ngounié.

### L’intervention d’urgence et le sauvetage périlleux

Face à la soudaineté de l’accident, le conducteur de la voiture a réussi in extremis à s’extraire de l’habitacle avant que l’engin ne soit totalement englouti par le cours d’eau. Malheureusement, les deux autres occupants, des enfants qui se trouvaient à bord, sont restés pris au piège à l’intérieur de la carcasse métallique immergée.

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Alertée en urgence face à la gravité de la situation, la direction générale du centre hospitalier régional (CHR) de Mouila a déployé un important dispositif médical de sauvetage. Une équipe d’intervention rapide, composée d’un médecin réanimateur, d’un infirmier et d’une ambulance médicalisée, a été immédiatement dépêchée sur les berges pour prendre en charge les victimes dès leur extraction périlleuse.

### Un bilan funeste et des interrogations sur la sécurité

En dépit de la réactivité et de la mobilisation acharnée des équipes soignantes sur la rive, le bilan de cette tragédie s’est avéré particulièrement lourd. L’enfant de huit ans n’a pas survécu à cette noyade, tandis que le second jeune occupant secouru a été évacué en urgence vers l’hôpital, où il est actuellement maintenu sous stricte observation médicale.

Alors qu’une enquête a été formellement ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes exactes de cette embardée mortelle, l’émotion reste très vive dans la localité. Ce drame, qui n’est malheureusement pas le premier du genre à survenir aux abords du fleuve Ngounié, relance avec acuité le débat lancinant sur l’urgence d’un aménagement sécurisé des berges et le renforcement global de la sécurité routière dans la commune.

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