Médias : Décès à 64 ans du célèbre animateur gabonais Patrick Nguema Ndong

Longtemps donné pour mort par de mauvaises langues au cours de l’année, l’animateur vedette Patrick Nguema Ndong (64 ans) est décédé ce 23 décembre des suites d’une maladie. L’information tombée la veille du réveillon de noël, laisse dans la stupeur ses nombreux fans et auditeurs qu’il avait conquis au travers de ses célèbres émissions sur le mysticisme : « l’Aventure mystérieuse » ou encore « Triangle » toutes deux diffusées sur la radio panafricaine Africa n°1. Une lourde perte pour la presse gabonaise.

La presse africaine et gabonaise en particulier est en deuil. Et pour cause, l’animateur vedette d’Africa n°1 qui a bercé plusieurs générations d’africains à travers le continent et au-delà est décédé ce 23 décembre, peu après 22h à Libreville. C’est ce qu’indiquent plusieurs sources familiales contactées par la rédaction d’Info241. L’illustre disparu laisse derrière lui une passion pour les sciences occultes africaines qui lui est venue à 13 ans, à la mort de mon grand-père.

Patrick Nguema Ndong était un animateur spécialisé en sciences occultes. Durant plusieurs décennies, il a bercé le quotidien et l’imaginaire de nombre d’africains via la radio panafricaine Africa n°1 via ses émissions qui sont aujourd’hui des légendes en plus d’être des œuvres radiophoniques pour la postérité. Né à Royat (France) en 1957, Patrick Nguema Ndong était titulaire d’un master de littérature comparée et d’études religieuses à l’université d’Indiana (États-Unis).

Interrogé sur le succès de ses émissions tournant sur l’occultisme, Patrick Nguema Ndong avait martelé que son émission "parle de l’occultisme, des forces du passé, ça remet l’Africain moderne en contact avec ses racines. Et c’est peut-être pour cela qu’elle a du succès". Outre la radio, l’animateur avait publié aux Ndzé Editions le 17 mai 2005, Rêves de serpent, un ouvrage basé sur l’émission spéciale qui animait tous les vendredis où il interprétait les rêves de ses auditeurs.

« L’aventure mystérieuse » qui existait depuis plus de 20 ans dans les années 2000, était construit sur un conte d’histoires où le mystérieux joue un grand rôle avec quelques personnages récurrents comme le sorcier Fifian Ribana, le général Mangani Mangwa ou le professeur Euthanazief. L’émission « Triangle », première partie de l’émission "Africa Vie Magazine", abordait différents sujets liés aux sciences occultes et répondait aux questions des auditeurs relatives aux mysticisme et aux religions négro-africaines.